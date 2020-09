Laminazione sopracciglia: i pro e i contro del trattamento beauty

Perché scegliere la laminazione sopracciglia? Scopriamo insieme i pro e i contro di questo trattamento beauty che potrebbe farti dire addio ai prodotti per truccarle.

La laminazione delle sopracciglia, se praticata da esperti, è un trattamento semplice ma che garantisce risultati duraturi.

Una questione di tendenze

La laminazione alle sopracciglia può aiutare a raggiungere la forma che è tanto di tendenza negli ultimi anni: folta e definita. Se negli anni ’90 le sopracciglia erano sottilissime, nei primi venti del 2000, c’è stata un’inversione di rotta. Complici le super model, come Cara Delevigne, le sopracciglia rivestono un ruolo di primo piano, anche nel make-up.

Ecco quindi che, lo sguardo, diventa protagonista assoluto e, anche le sopracciglia devono essere perfette per raggiungere l’obbiettivo. Vediamo insieme se la laminazione alle sopracciglia è il trattamento beauty che potrebbe fare al caso tuo.

Cos’è

La laminazione alle sopracciglia consiste in un trattamento di tipo professionale che ricorda il metodo della cheratina per i capelli. L’obbiettivo della laminazione è quello di infoltire le sopracciglia e di tenerle sempre in ordine, come se fossero ben spazzolate. La laminazione, dunque, aggiunge colore, studiato sulla base della persona, e una direzione precisa al pelo. Prima di praticarla, si studia il volto della persona, scegliendo il colore e la forma più armonica possibile di sopracciglia. In alcuni casi, la laminazione serve anche ad evitare di spinzettare troppo le sopracciglia e agevolarne la loro crescita. L’effetto ottenuto sarà sempre molto naturale.

La laminazione è perfetta per chi ama avere sempre le sopracciglia in ordine ma anche a chi, negli anni è stata vittima di depilazioni selvagge, e quindi ha bisogno di riempire i vuoti con un intervento professionale. E’ da consigliare anche a chi non riesce a tenere a bada le proprie sopracciglia perché troppo folte.

Controindicazioni particolari a questo trattamento beauty, per il momento, non sono state riscontrate. Ovviamente, non può essere consigliato alle donne in gravidanza o in allattamento. Sarà l’esperto a controllare la cute e verificare se ci sono delle criticità per cui non è consigliato il trattamento (es. pelli sensibili o escoriate).

In cosa consiste precisamente questo trattamento? Prima si pettinano le sopracciglia idratando la pelle. Poi, si fissa la forma così ottenuta del pelo, valorizzando anche i più corti. La posa dura circa venti minuti. E’ la volta poi, del colore. Una volta rimosso il colore in eccesso, si rifinisce il tutto con le pinzette. Il risultato può arrivare a durare un mese intero.