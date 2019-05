Lamezia Terme “Smettila, ti faccio il muso a sangue”: bambini maltrattati dalla maestra

Nuovamente bambini maltrattati da una maestra di Lamezia Terme, tra insulti e spintoni agghiaccianti. Ecco tutti i dettagli della terribile vicenda

Non passa giorno che non ci sia un caso nuovo di bambini maltrattati, in questo caso dalla loro maestra che invece di insegnare preferiva urlare, minacciare e insultare i suoi allievi.

Bambini delle elementari insultati e spintonati

Ci troviamo a Lamezia Terme – Catanzaro – dove si è registrato un altro triste caso di maltrattamento nei confronti dei bambini.

I piccoli si trovavano nella loro scuola elementare, con età compresa tra i 5 e i 7 anni subendo per lungo tempo violenze e insulti da parte della loro maestra.

Dopo un po’ di tempo i piccoli hanno deciso di confidarsi con i genitori, seppur impauriti, parlando nello specifico di botte – minacce – insulti che venivano messi in scena durante il normale orario delle lezioni.

E’ stato in quel momento che i genitori si sono confrontati tra loro, confermando che i piccoli raccontavano tutti la stessa versione tra paura e lacrime.

Come primo step i genitori dei ragazzi hanno parlato con il Preside, che ha successivamente avvertito le Forze dell’Ordine. I Carabinieri ha quindi agito nell’immediato, postando delle telecamere di videosorveglianza all’intero della scuola.

I filmati e l’arresto della maestra

Tutti i filmati, purtroppo, hanno confermato i sospetti e i racconti dei giovani alunni. Si nota nello specifico la docente che prende a schiaffi i bambini, aggettivando loro in maniera agghiacciante come “Porco”.

Le minacce, come si evince da Il Secolo d’Italia, si susseguono senza ritegno:

“sono stanca, ognuno nel suo recinto”

e ancora

“smettila che ti faccio il muso a sangue”

La donna è stata prelevata dai Carabinieri con l’accusa di maltrattamenti su minore – ora ai domiciliari in attesa di sentenza.