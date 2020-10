In TV ormai il suo nome non si sente più. Dopo l’ictus il percorso riabilitativo è in salita.

La celebre conduttrice di Domenica In in occasione del suo compleanno ha rivolto un pensiero anche a Lamberto Sposini, suo grande amico che purtroppo qualche anno fa ha dovuto mettere un freno alla sua carriera come giornalista per via di un terribile ictus.

La conduttrice del programma ha deciso di aprirsi completamente sulla sua vita anche grazie alle sorprese che Conti le ha fatto trovare in studio.

Lamberto Sposini, Mara Venier rivela come sta oggi

Chi lavora ha la fortuna e il talento di lavorare nel mondo dello spettacolo difficilmente tra colleghi trova amici. Ma Mara Venier grazie al suo cuore grande è riuscita a fare breccia nell’anima di diversi personaggi, soprattutto quelli che prima di tutto sono persone.

Tra questi c’è l’indimenticabile Fabrizio Frizzi e un altro nome molto noto e Lamberto Sposini.

Durante l’intervista che Carlo Conti ha preparato per lei, Mara non poteva fare a meno di parlare di lui. Dopo l’ictus, purtroppo Lamberto ha avuto delle complicanze.

Il processo di riabilitazione non è andato nel migliore dei modi. Dal 2011, la sua vita è completamente cambiata. Ma come sta oggi?

Lamberto, dopo l’ictus l’infortunio

Purtroppo, nel 2015, durante la riabilitazione psicomotoria, Sposini è caduto. La caduta gli ha provocato la frattura dell’omero, cosa che gli ha impedito di continuare per un po’. Dopo questa brutta caduta ha deciso di ritirarsi a vita privata.

Sposini, oggi purtroppo non è in grado né di scrivere e né di parlare perché l’ictus che lo ha colpito lo ha privato di queste due funzioni molto importanti soprattutto nel lavoro che aveva scelto di fare per tutta la vita: il giornalista.

Mara ha rivelato che con lui, in privato, si scambiato tantissimi messaggi per tenersi aggiornati e salutarsi. La commozione, nel ricordare il giornalista, non poteva mancare: gli occhi di Mara sono subito diventati lucidi.

Noi, non possiamo che fare a Lamberto i nostri migliori auguri.