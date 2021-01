Lamberto Sposini, la verità sulle sue condizioni: Mara rompe il silenzio

Il giornalista non è quello di un tempo. A Domenica In è arrivato un messaggio in diretta per lei da parte di Lamberto Sposini.

Lamberto Sposini, il messaggio che arriva in diretta spiazza tutti

Il giornalista ha voluto stupire tutti. Lamberto Sposini, infatti, dopo un lungo silenzio si è fatto di nuovo vivo attraverso il cellulare personale di Mara Venier. In molti si chiedevano come stesse e adesso Mara, col suo permesso, ha potuto dare delle buone nuove al pubblico che l’ha sempre sostenuto.

L’amato volto storico del Tg 5 ma anche seguitissimo conduttore de La vita in diretta, Il 29 aprile del 2011 è stato colpito da una terribile un’emorragia cerebrale. Da quel giorno la sua vita è completamente cambiata. La sua carriera ha dovuto subire una battuta d’arresto ma il pubblico ha continuato a seguirlo sui social.

La puntata è iniziata già in modo particolare: l’immancabile gaffe di Mara Venier e l’entrata in studio del noto astrologo Paolo Fox. Proprio nel corso dell’intervista sul telefono il messaggio di Lamberto ha fatto capolinea.

Il selfie di Lamberto commuove il pubblico di Rai 1

La Venier è molto amica di Lamberto: spesso i due si scambiano messaggi dolci e teneri auguri. Per questo, Lamberto non ha voluto lasciare nell’indifferenza il riferimento in diretta di Mara. Il giornalista ha inviato all’amica due selfie con la TV accesa sul programma condotto dall’amica su Rai uno.

Mara ha interrotto la giornalista Giovanna Botteri affermando:

“Giovanna guarda: mi è arrivato un messaggio di Lamberto. Ci sta guardando. Ciao Lambertone mio.”

Ovviamente anche la famosa inviata del TG1 si è unita ai saluti:

“Ciao Lamberto, un abbraccio virtuale.”

In molti si chiedevano che fine avesse fatto il giornalista. La preoccupazione era tanta anche perché l’ultimo post risaliva allo scorso 7 agosto 2020. Il pubblico non ha potuto non gradire questa speciale sorpresa.