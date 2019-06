Lamberto Sposini portato in clinica: visita necessaria per il giornalista

Lamberto Sposini ed ex conduttore De La Vita in Diretta, la foto in clinica fa preoccupare i fan, ecco cosa è successo al giornalista della Rai

Lamberto Sposini ex conduttore de La vita in diretta, in questi giorni è stato ricoverato in ospedale. L’ex conduttore qualche anno fa, è stato colpito da un terribile malore prima della diretta televisiva del programma condotto su Rai 1. Circa 8 anni fa, il conduttore infatti è stato colpito da un ictus molto violento, tanto che lo ha costretto ad abbandonare il mondo della televisione italiana.

Lamberto Sposini dopo il violento ictus che lo ha costretto ad abbandonare non solo la televisione, ma anche la possibilità di camminare. Oggi il conduttore infatti è costretto su una sedia a rotelle, poiché l’ictus gli ha provocato la paralisi degli arti inferiori del corpo e l’impossibilità di parlare.

Nonostante ciò Lamberto è molto attivo sui social e proprio in queste ore, l’ex conduttore ha pubblicato una foto che lo ritraeva in una stanza d’ospedale.

Ma la foto non è passata inosservata ai fan, che in pochissimo tempo hanno chiesto al conduttore cosa gli stesse succedendo. Fortunatamente però Lamberto ha rassicurato i suoi fan e followers che stava bene. Il conduttore infatti ha rassicurato i fan che era in clinica per un semplice controllo dentistico. La foto postata sui social dal conduttore però ha fatto preoccupare lo stesso i fan. A quanto pare infatti, Lamberto sembra apparire molto stanco e provato, ma secondo quanto riportato dal conduttore non si sarebbe sottoposto a nessuna operazione ai denti.

Tanti i fan che si sono allarmati per le sue condizioni . In poco tempo infatti l’ex conduttore ha ricevuto migliaia di messaggi di incoraggiamento e sostegno che si augurano di rivederlo presto in tv.