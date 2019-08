Lamberto Sposini dopo l’ictus, la morte improvvisa e sconvolgente della collega: il triste post sui social

Lamberto Sposini, colpito da un ictus 9 anni fa, ha voluto dedicare un post su Instagram per partecipare al dolore per la morte di Nadia Toffa

Il 13 Agosto è tristemente venuta a mancare Nadia Toffa, la brillante conduttrice del programma Le Iene, che per dieci mesi non si è mai arresa contro un terribile male, non riuscendo però a sconfiggere questo cancro al cervello.

In parecchi amici, seguaci e colleghi si sono lasciati andare all’ultimo saluto alla conduttrice ed hanno adoperato i social come mezzo per poterlo fare.

Tra questi suoi colleghi c’è sicuramente Lamberto Sposini, che purtroppo,da un paio di anni non è nella sua forma migliore e sta attraversando un vero e proprio calvario.

Lamberto Sposini, dopo l’ictus, il post per la morte improvvisa della collega

Anzi, nello specifico, sono 9 anni che dura il calvario di Lamberto Sposini. Tempo fa venne colpito da un terribile ictus cerebrale qualche istante prima di entrare in studio per condurre “La vita in diretta” con la Venier. All’epoca, correva l’anno 2011.

Sfortunatamente, da quel momento, le sue condizioni di salute sono rimaste piuttosto stabili e l’uomo è stato inabilitato a molte attività che prima faceva senza sforzo alcuno. Un brutto destino che però gli permette ancora di godere dell’affetto dei suoi familiari e degli amici.

Il commovente messaggio Sposini per Nadia Toffa

Attualmente non è in pericolo di vita, ma non potrà più tornare a condurre la vita di prima: anche lavorare per cui è fuori discussione. Il giorno nel quale Nadia disse a tutti di avere un cancro, Lamberto Sposini si era lasciato andare ad un messaggio di amicale sostegno verso la collega e aveva scritto su Instagram:

“Forza Nadia“.

Chi per lui, considerando che non è più in grado di scrivere, il giorno della morte di Nadia Toffa ha condiviso sul suo profilo Instagram un’istantanea con la Toffa e sua madre, senza aggiungere nulla nella didascalia se non un emoticon di due mani congiunte in forma di preghiera.