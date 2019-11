L’infezione letale, Lamberto Sposini lo straziante addio sui social commuove i fan: la preghiera per Nina

Lamberto Sposini, grave lutto per il conduttore e lo straziante messaggio di addio : “È il dolore più grande che si possa provare”

La sua carriera nel mondo della televisione si è interrotta bruscamente 9 anni fa, quando fu colpito da un devastante ictus cerebrale. Lamberto Sposini, pochi istanti prima di entrare nello studio de “La vita in diretta” Mara Venier fu colpito da un malore. Da allora, lontano dai riflettori, continua a interagire con i suoi follower tramite il suo account Instagram dove, non molte ore fa, ha voluto dedicare un messaggio di vicinanza per i genitori della piccola Nina.

Lamberto Sposini, messaggio di addio

Correva il 2011, quando Lamberto Sposini poco prima di entrare nella nota trasmissione Rai, venne colpito da un malore. Da quel momento, le sue condizioni di salute sono rimaste piuttosto stabili e l’uomo è stato inabilitato a molte attività che prima faceva senza sforzo alcuno. Il conduttore, nonostante non può riprendere la sua carriera in tv, usa i social network per condividere la sua vita quotidiana con i suoi seguaci.

Non molte ore fa, ha espresso un suo pensiero in merito alla vicende della bambina di 7 mesi che si è spenta tra le braccia della mamma, Francesca. Intervista a L’Arena, la donna ha espresso il suo dolore per questa grande perdita:

“È il dolore più grande che si possa provare. La morte di un figlio è una tragedia. E il fatto di essere preparati, non allevia la sofferenza”.

Le parole del conduttore

Una vicenda, quella della piccola Nina, che ha sconvolto il Paese. E’ passata circa una settimana da quando, all’ospedale Gaslini di Genova è morta Nina, una bambina di sette mesi. La piccola è stata colpita da da un’infezione subito dopo la nascita. Questa vicenda ha toccato anche il giornalista che, sul suo profilo Instagram, ha condiviso lo scatto di Nina accompagnata dalla seguente didascalia: