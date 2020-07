L’Allieva 3, anticipazioni nuove puntate: novità per Mastronardi e Guanciale

L’Allieva 3 torna su Rai 1 con le nuove puntate della fiction con protagonisti Alessandra Mastronardi e Lino Guanciale, scopriamo tutte le anticipazioni

Vediamo insieme cosa accadrà nei nuovi episodi de L’Allieva 3, in onda nel prossimo autunno di Rai 1!

Il ritorno de L’Allieva 3

Sono finalmente cominciate le registrazioni della Serie TV L’Allieva 3. La serie vede protagonisti Alessandra Mastronardi, che veste i panni della giovane e talentuosa Alice Allevi, e Lino Guanciale, in quelli di Claudio Conforti.

Le nuove puntate della fiction di Rai 1 dovrebbero andare in onda nella stagione autunnale, probabilmente a partire da settembre 2020. A tal proposito, stanno già circolando sul web le prime anticipazioni della fiction, che appassionerà il pubblico italiano con la sua terza stagione.

I telespettatori dovranno prepararsi ad avvincenti episodi, ma anche all’eventuale abbandono della Mastronardi, che forse vorrebbe interrompere l’esperienza nella fiction per dedicarsi con più costanza ad altri progetti.

La maturazione di Alice e Claudio

Riguardo le trame della nuova stagione della fiction, che andrà in onda in autunno su Rai 1, sembra che i protagonisti matureranno sia nell’ambito privato che in quello professionale.

Lara crescerà e questa maturazione lavorativa si accompagnerà a quella emotiva. Avranno luogo molti sviluppi per vari personaggi, come nel complesso rapporto tra Alice Allevi (Alessandra Mastronardi) e Claudio Conforti (Lino Guanciale).

Non è ancora chiaro se la terza stagione sarà quella conclusiva per la coppia Lino Guanciale e Alessandra Mastronardi e se quindi gli autori dovranno scrivere un degno finale per i due, oppure se entrambi saranno presenti anche in un’eventuale quarta stagione.

Sono molti i telespettatori che non riuscirebbero a immaginare le trame della fiction senza di loro. Tuttavia, fino all’ultimo momento i fan spereranno in un possibile cambio di rotta, specialmente sulle decisioni di Alessandra Mastronardi, anche se al momento non si hanno notizie ufficiali in merito.