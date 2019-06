Lago di Como, muore ragazzo di 15 anni: voleva festeggiare la fine della scuola

Aveva scelto il Lago di Como come scenario perfetto per terminare la scuola ma è morto, annegato nelle sue acque. Cosa è successo?

Un ragazzino di 15 anni è morto solo per aver voluto festeggiare la fine di quel faticoso anno di scuola. Ecco cosa è accaduto al Lago di Como.

Annega per festeggiare la fine della scuola

Frequentava l‘Istituto Alberghiero Cps di Monte Olimpino e per festeggiare la fine della scuola, un ragazzo di 15 anni residente a Gironico ha deciso – insieme ad altri quattro compagni di scuola – di fare qualcosa di diverso.

La tradizione del posto richiede un bel tuffo liberatorio al Lago, conosciuto in tutto il mondo per la sua bellezza: e cosa c’è di meglio per terminare la giornata e divertirsi con gli amici?

Gli amici si sono tuffati nelle acque gelide e hanno iniziato a nuotare, ridere e scherzare. Il ragazzo di 15 anni si è tuffato ma purtroppo non sapeva nuotare, tanto che il lago lo ha trascinato sul fondo trattenendolo e non facendolo più tornare a galla.

I soccorsi e il triste epilogo

Quando gli amici hanno capito che qualcosa non stava andando per il verso giusto, sono usciti dall’acqua e hanno chiamato i soccorsi.

Sono intervenuti sul posto i Vigili del Fuoco reparto sommozzatori, ma una volta che hanno recuperato il ragazzo – le condizioni dello stesso si sono presentate disperate.

Lo stesso è stato trasportato con l‘elisoccorso a Bergamo, ma la rianimazione non ha portato ad alcun risultato dovendo dichiarare l’ora del decesso.

Il punto dove si sono tuffati è vietato per la balneazione e, come riferito da La Stampa, si registrano alcuni incidenti similari almeno due volte all’anno.