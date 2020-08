Lady Gaga malata: ‘Assume psicofarmaci, ha problemi psicologici’

Problemi psicologici per Lady Gaga: la cantante ammette di assumere psicofarmaci, ma cosa è successo?

Di recente, Lady Gaga ha parlato a cuore aperto dei suoi problemi mentali, ammettendo di far uso di psicofarmaci per alleviare il suo malessere.

Lady Gaga e i problemi psicologici

Una delle artiste più amate degli ultimi anni è, senza alcun dubbio, Lady Gaga. Sin da subito, la giovane artista si è affermata nel panorama musicale tanto per il suo essere provocatoria quanto per le qualità delle sue performance live. Il suo debutto è arrivato con l’album con l’album The Fame pubblicato nel 2008, incluso dalla rivista Rolling Stone tra i 100 migliori album di debutto della storia.

Di recente, la cantante di origini italiane, ha parlato a cuore aperto dei suoi problemi di salute e del difficile momento che sta attraversando.

L’intervista alla cantante

L’ariste italo-americana è stata ospite del conduttore radiofonico Zane Lowe e ha deciso di raccontare qualcosa di molto intimo. Nel dettaglio, Lady Gaga ha ammesso di aver avuto a che fare con problemi mentali e da tempo assume un farmaco ossia l’olanzapina, un antipsicotivo approvato dalla Food and Drugs Administration che di solito è somministrato a pazienti schizofrenici o bipolari.

Di questo sue disturbo ne parla anche nel suo nuovo album Cromatica.

“So di avere problemi psicologici. Talvolta questa disagi mi rendono disfunzionale come essere umano”

E poi ha svelato alcuni dettagli relativi al brano 911 che parla di questo difficile momento: