Lady Gaga tradisce Bradley Cooper: ‘Si è fatta beccare con un altro’ – Foto

Lady Gaga tradisce Bradley Cooper con un altro uomo: ecco con chi è stata beccata la cantante

Lady Gaga ha tradito Bredley Cooper? Dopo settimane di insistenti rumors sulla ‘presunta relazione’ tra i due attori e cantanti, conosciutasi sul set di ‘A Star in Born’, Lady Gaga è stata pizzicata dai paparazzi con il suo nuovo fidanzato.

Chi è la nuova fiamma della Reginetta del Pop? Scopriamolo insieme!

Lady Gaga: ecco chi è la nuova fiamma della Germanotta

Chiusa da un pò la sua love story con Christian Carino, Lady Germanotta è tornata alla riscossa con un nuovo fidanzato.

Come ormai avrete capito non si tratta dell’attore conosciuto sul Set di ‘A Star is Born’, Bradley Cooper.

La relazione nonostante fosse stata ampiamente romanzata non è stata mai ufficializzata dai due, al centro del tam tam dei gossip che li vedevano addirittura convivere insieme.

Tutte le fan che si sono emozionate alla visione del film, ci avevano tanto sperato, ma la verità è un altra. Lady Gaga è felice in compagnia di un altro uomo.

A pizzicare la cantante di ‘Poker Face’, è il tabloid ‘People’. Di chi si tratta? Lui è un affascinante musicista Dan Horton, 37 anni, molto riservato sulla sfera della sua vita privata e lo si denota in particolare dal suo profilo Instagram privato, il quale conta poco più di 800 followers.

‘Un tenero bacio’: la foto di Lady Gaga e Harton fa il giro del web

Dan Horton, è un grande musicista, il quale nel corso della sua carriera ha avuto l’opportunità di lavorare con alcune star della musica a livello internazionale come Justin Timberlake, Bruno Mars, Ariana Grande, e Justin Bieber.

Horton e Lady Gaga sono stati pizzicati mentre si godevano una piacevole passeggiata a Los Angeles.

I due tra sguardi complici e sorrisi si lasciano andare dinanzi agli obbiettivi ad un tenero bacio. Ecco le foto del magazine ‘People’: