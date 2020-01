La malattia dopo le ripetute violenze, Lady Gaga rompe il silenzio: il vero motivo della sua sofferenza

Lady Gaga confessione drammatica in tv: “Sono stata violentata a 19 anni”, il racconto delle violenze subite

Il suo talento poliedrico l’ha consacrata come una delle migliori interpreti pop del secolo. Lady Gaga è riuscita a conquistare il pubblico non solo per la sua riconoscibilissima voce ma anche per i suoi modi eccentrici e stravaganti. Nella sua ultima intervista rilasciata a Vision: Your Life in Focus 2020, l’artista statunitense ha parlato a cuore aperto di un momento difficile della sua vita. Tra le lacrime racconta le violenze subite quando aveva solo 19 anni.

Lady Gaga, il dramma delle violenze

La sua voce ha conquistato milioni di fan in tutto il mondo così come l’originalità delle sue performance. Lady Gaga è un’artista a tutto tondo: nel 2018 è entrata nel cast di A Star Is Born, diretto da Bradley Cooper, al suo debutto come regista. Il film che ha riscosso un enorme successo in tutto il mondo. Di recente, la cantante statunitense ha deciso di condividere in tv un momento particolarmente difficile della sua vita. Di cosa si tratta?

Ha raccontato le violenze subite quando era poco più che maggiorenne e la malattia scoperta dopo quanto accaduto , ecco le sue parole

Il racconto in tv e la malattia

La cantante statunitense ha condiviso con il pubblico uno dei periodo più dolorosi della sua vita:

“Sono stata stuprata ripetutamente quando avevo 19 anni ho anche sviluppato un disturbo da stress post-traumatico come conseguenza di quanto accaduto e per non averlo metabolizzato”.

In passato, Lady Gaga non ha affrontato immediatamente il dramma di quanto successo e ciò non ha fatto altro che peggiorare la situazione . In seguito a quanto accaduto, ha provato un dolore intenso in tutto il corpo che replicava la sofferenza provata dopo lo stupro. La cantante statunitense soffre, infatti di fibromialgia, una sindrome cronica che provoca dolori molto forti e diffusi nell’apparato muscolo-scheletrico.