Lady Gaga malattia ‘Ho pensato al suicidio’: la terribile rivelazione

La cantante statunitense si è lasciata andare ad una dolorosa confessione sul suo passato: la sua battaglia contro la depressione

In una recente intervista rilasciata all’emittente americana Cbs, Lady Gaga ha parlato a cuore aperto di un momento particolarmente difficile della sua vita: il complicato rapporto con la fama e la lotta contro una terribile malattia, la depressione.

Lady Gaga, si racconta all’emittente americana Cbs

La sua eccentrica personalità ha conquistato, fin da subito, milioni di fan in tutto il mondo. Lady Gaga è, infatti, una delle star più seguite e apprezzate del panorama musicale internazionale. L’artista è riuscita a scalare la vetta del successo tanto per il suo essere provocatoria quanto per le qualità delle sue performance live.

Il suo debutto sulle scene musicali è arrivato con l’album The Fame pubblicato nel 2008, incluso dalla rivista Rolling Stone tra i 100 migliori album di debutto della storia. Ma non tutti sanno quali siano stati gli effetti che la fama abbia avuto sulla sua vita privata, rendendo ancora più dura la sua battaglia contro la depressione.

Di recente, la cantante è tornata a parlarne nel programma del mattino Sunday Morning sull’emittente americana Cbs.

Il racconto della cantante statunitense

Intervistata da Lee Cowan, la cantautrice 34 enne ha confessato di avere subito il colpo del successo. A tal proposito, ha affermato che spesso ha avuto pensieri suicidi e c’è stato un periodo in cui ha odiato essere famosa: