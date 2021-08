Avete mai visto la sorella della star internazionale? Si chiama Natali e la somiglianza vi lascerà a bocca aperta: vediamola.

I veri fan di Lady Gaga sapranno che Natali è apparsa anche in un video clip della sorella: nel ruolo di carcerata nel video di Telephone: conosciamola meglio.

Chi è la sorella di Lady Gaga?

Come in molti sapranno, il vero nome di Lady Gaga è Stefani Joanne Angelina Germanotta.

E’ una delle star internazionali più importanti al mondo, impossibile non conoscerla ma è possibile non sapere tutto di lei e noi siamo qui per svelarvi chi è una delle persone più importanti della sua vita, ovvero sua sorella minore.

Si chiama Natali Germanotta, è nata a New York e molto spesso ha curato personalmente i look della popstar, essendo una stylist.

Ma la cosa che vi sbalordirà di più è la somiglianza clamorosa tra le due.

Lady Gaga, la somiglianza incredibile con sua sorella Natali Germanotta

Natali ha studiato in un istituto cattolico durante l’adolescenza, la Sacred Heart School, proprio come sua sorella.

Lei non ama stare al centro dell’attenzione, ma anche lei fa parte del mondo dello spettacolo.

Ha coltivato la sua passione per la moda frequentando la Parsons School of Design di New York, infatti come abbiamo detto in precedenza, spesso ha curato i look della star.

Tra cui quelli sfoggiati nel meraviglioso film A star is born, ma anche il famoso abito rosa col maxy fiocco scelto in occasione degli Hollywood Bowl del 2015, durante l’interpretazione de La vie en rose.

E’ una stilista affermata di successo tutto grazie al suo talento e non grazie alla popolarità di sua sorella maggiore.



Siete pronti a vederla? ecco una delle tante foto pubblicate su Instagram, rimarrete a bocca aperta appena la vedrete.

