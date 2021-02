Lady Gaga cerca casa a Roma, fan impazziti: svelato il motivo

Ecco quale ragione ha spinto la cantante e attrice di successo a trasferirsi a Roma e a prendere casa in un super attico di lusso.

Lady Gaga si sta per trasferire a Roma. La notizia è incredibile e sta sconvolgendo i fan, che nelle ultime ore sono letteralmente impazziti.

La diva è amatissima dal suo corposissimo fandom, che è disposto a fare qualsiasi cosa pur di incontrarla.

Il suo pubblico, pandemia permettendo, si sta già attrezzando per la raggiungerla nella Capitale.

Ecco dove abiterà Lady Gaga

Lady Gaga sta prendendo casa a Roma. Assieme ai suoi collaboratori, è alla ricerca di un super attico di lusso, che la ospiti per un po’ di tempo.

Il suo team si è già mobilitato per trovare l’appartamento che possa soddisfare le sue esigenze. La residenza deve avere necessariamente una meravigliosa e caratteristica terrazza.

Inizialmente, la star aveva messo gli occhi su un super attico con un’incredibile vista sui Fori Imperiali.

Peccato però che la casa sia già occupata. La cantante, però, è decisa nel voler vivere lì: si tratta della stessa casa in cui Alberto Sordi ha girato Il marchese del Grillo.

La star di fama internazionale ha espresso la volontà di vivere in una casa indipendente, piuttosto che in un hotel, in quanto intimorita dal rischi del virus.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Lady Gaga (@ladygaga)

Perché Lady Gaga si trasferisce a Roma

Lady Gaga vivrà per un certo periodo nella Capitale, in quanto impegnata sul set del film dedicato all’omicidio Gucci.

L’attrice interpreterà il ruolo dell’ex moglie di Maurizio Gucci, Patrizia Reggiani, condannata con l’accusa di aver commissionato l’omicidio del marito.

Le riprese del film si svolgeranno tra Firenze, Roma, Milano e il Lago di Como.

Rimanete in attesa di ulteriori aggiornamenti, per scoprire nel dettaglio quale sarà l’alloggio di Lady Gaga!