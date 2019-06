Lady Gaga beccata a casa di Bradley Cooper: la moglie dell’attore fa le valigie-Foto

Lady Gaga, c’è qualcosa tra la cantante e Bradley Cooper? Arrivano nuove indiscrezioni che fanno sognare i fan…

Arrivano nuove notizie sulla cantante Lady Gaga e l’attore Bradley Cooper, che hanno recitato insieme in A star is born, ed ha fatto sognare migliaia di fan che sperava di vederli insieme ma non solo come amici.

Bradley Cooper e Lady Gaga sono una coppia?

Proprio qualche giorno fa è stata vista andar via da casa dell’attore l’ormai ex moglie la topo model Irina Shayk con un trolley. Già da tempo girava voce di una crisi tra i due ed a oggi le voci sembrano confermate… che il motivo della rottura sia proprio Lady Gaga?

Quelli che prima erano sospetti adesso diventano prove grazie ad una foto: Lady Gaga è stata vista da sola a casa di Bradley!

Nella foto sono vestiti in modo sportivo ed i due appaiono piuttosto rilassati, lo scatto risale al 2016 durante le riprese del film A star is born, era una visita di lavoro o c’era già da allora sotto qualcosa?

Infatti tra i due, già visibile alla Notte degli Oscar, c’era una notevole intesa e già da allora sono iniziati i primi sospetti, ma Gaga ha sempre smentito tutto e anche quando le veniva posta qualche domanda sulla rottura tra la modella e Bradley si rifiutava di rispondere.

L’indiscrezione di People

Secondo il magazine People, Bradley sarebbe stato emotivamente assente durante il periodo delle riprese del film. Nello stesso periodo l’ex moglie Irina era incinta della figlia di due anni, Lea De Seine.

Ma le dichiarazioni non finiscono qui sempre People aggiunge, confermando ciò che molti fan pensavano da diverso tempo

il rapporto tra Bradley Cooper e Lady Gaga è unico nel suo genere. Lui ha un’enorme e travolgente legame con Gaga ma è ancora troppo presto per capire se si tratti di una vera e propria storia d’amore

Ad oggi ancora nessuna conferma. Intanto Irina Shayk dopo l’addio si è trasferita a New York e Christian Carino, ex fidanzato della cantante è diventato un follower della top model.