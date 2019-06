Lady Gaga e Bradley Cooper, la coppia che ha fatto sognare milioni di fan torna, ancora una volta, a recitare insieme!

Dopo l’uscita di “A Star Is Born“, i fan hanno sempre sperato in ritorno sul grande schermo della copia formata da Lady Gaga e Bradley Cooper, e presto il loro desiderio potrebbe diventare realtà.

I progetti futuri di Bradley e Gaga

Bradley Cooper e Lady Gaga hanno esordito sul grande schermo come coppia in un film che ha ottenuto un grande successo ovvero ”A Star is born”, vincitore anche di un oscar.

Dopo la la loro performance molti hanno sperato che in collaborazioni anche future tra i due, apparsi molti uniti ed affiatatati all’interno del film e non solo.

A quanto pare il sogno sogno si potrebbe realizzare! Infatti i due potrebbero essere di nuovo insieme in un film di fantascienza dove lady Gaga interpreta proprio il ruolo del grande amore del personaggio di Bradley.

Anche i produttori stanno spingendo affinchè questo progetto si realizzi, nella speranza che i due possano portare il film ad incassi record, grazie alla vasta gamma di ammiratori che li segue.

E’ proprio “Hollywood life” a rivelare del progetto a cui stanno lavorando ovvero: “Guardians of the Galaxy”, fino ad oggi sono stati lanciati due film ed è stata annunciata l’uscita di un terzo.

La trama del film ed i ruoli ricoperti da Gaga e Cooper

Un insider ha dichiarato ad un tabloid Americano:

C’è una fortissima possibilità che Lady Gaga e Bradley lavorino di nuovo insieme in “Guardians of the Galaxy 3”

Bradley era già presente nei due film già usciti e ricopriva il ruolo di Rocket Raccoon.

A tal proposito i produttori stanno valutando se dare a Lady Gaga il ruolo di Lady Lylla, ovvero la donna che farà breccia nel cuore di Rocket.

Nella vicenda sono intervenuti anche i rappresentanti dei due attori che hanno rilasciato alcune dichiarazioni tra cui:

“ancora non c’è nulla di definitivo. vedremo. in ogni caso non aspettatevi che eseguano canzoni come nel loro precedente film”.

Non ci resta che aspettare per vedere se i due torneranno ancora una volta a recitare insieme.