‘Lo faceva con le amiche’ il vizietto segreto di Lady Diana: il retroscena piccante rivelato dal Daily Mail

Il Daily Mail rivela il vizietto segreto della Principessa del Galles. Ecco cosa amava fare Lady Diana con le sue amiche. Il retroscena piccante

Sebbene Lady Diana fosse terribilmente infelice nel suo matrimonio e nella Royal Family, per amore di se stessa ma soprattutto per quello dei suoi figli, Harry e William è sempre stata determinata a ricercare la felicità nelle piccole cose.

Secondo quanto la storia ci racconta e quanto riportato dal Daily Mail, la Principessa del Galles era una donna estremamente vivace e piena di vita, amava giocare con i suoi bambini e sperimentare insieme a loro esperienze sempre nuove.

A tal proposito la fotografa reale Jayne Fincher rivela il segreto della consorte del Principe Carlo. Come è riuscita a sopravvivere alla vita di Corte?

Lady Diana ‘lo faceva con le amiche’

Secondo quanto rivelato dalla fotografa reale al Daily Mail, la Principessa del Galles aveva un grandissimo senso dell’umorismo, e amava raccontare barzellette, un modo per lei di evadere dalle rigide regole della corte inglese in cui lei si è sempre sentita come in gabbia.

Amava far divertire gli altri, e insieme alla amiche ridere delle barzellette, molte delle quali dalle trame cosiddette ‘sporche’.

Un qualcosa di molto divertente, ma allo stesso tempo inusuale per l’epoca dato che i ‘Reali non lo facevano’ solitamente.

D’altronde la mamma del Principe William e del Principe Harry, spesso ‘faceva ciò che i reali non facevano’ ed è per questa ragione che il popolo l’amava tanto, tanto da guadagnarsi il soprannome di ‘Principessa del Popolo’.

Il formidabile dono della Principessa del Galles

Oltre a far divertire i suoi amici con divertentissime barzellette, anche ‘osè’, altro dono nascosto di Lady Diana era quello di ‘imitatore’.

Stando al racconto dei suoi amici, si narra che la Principessa del popolo avesse ‘una formidabile mimica facciale’.

Un talento che è rimasto nel cuore di chi l’ha amata e a chi nonostante le evidenti sofferenze ha sempre portato agli altri ‘una boccata di ossigeno’ e spensieratezza.