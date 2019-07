Lady Diana, svelato quel gesto di vendetta che sconvolse il Principe Carlo – Foto

Lady Diana da donna ferita a vendicativa: oggi emerge un gesto di vendetta che non è passato inosservato e sconvolge il Principe Carlo

Un gesto di vendetta assoluta quella di Lady Diana nei confronti del Principe Carlo e tutto il procollo Reale. Ma cosa ha combinato?

Il divorzio dal Principe Carlo

A tanti anni da quel maledetto incidente a Parigi, ci si chiede ancora cosa sia realmente successo. La Principessa era ed è una donna altamente buona e carismatica, tanto da essere oggi una delle figure più amate nel mondo.

Il suo divorso fece scandalo e sclapore, non solo perché appartenente alla Famiglia Reale Britannica ma anche per tutto quello emerso successivamente.

I suoi nastri dove racconta la relazione tra Carlo e Camilla, gli uomini della quale si è innamorata e tutta una serie di complotti molto seri che le fecero vivere un incubo prima e dopo.

La vendetta che sconvolse il Palazzo Reale

Per capire questo gesto di vendetta, dobbiamo andare indietro al 29 giugno 1994 – quando il Principe Carlo ammise in diretta nazionale la relazione con Camilla Parker.

In quel momento la Principessa attuà il gesto di vendetta, studiato nei minimi dettagli: si presenta al gala di Vanity Fair con un vestito che è rimasto nella storia.

Non è un semplice vestito nero, ma il revenge dress in seta nera – strettissimo – con una scollatura molto profonda e spacco provocante. Un abito che possedeva tutto ciò che era vietato dal Protocollo Reale, dalla Regina e che sconvolse Carlo.

Bisogna sapere che Diana aveva tenuto questo vestito nell’armadio per tre lunghi anni, visto che a Palazzo le avevano vietato categoricamente di indossarlo in quanto scandaloso e non adatto al suo ruolo. Ma come si fa con tutte le vendette, aspettò il momento giusto per impietrire ex marito ed ex suocera, conquistando il mondo intero.