Tutta la verità riguardo l’episodio tra Carlo e Camilla, che fece infuriare Lady Diana.

A distanza di molti anni, arriva la verità su un episodio che vide protagonisti il principe Carlo e Lady Diana.

L’avvenimento in questione è stato anche documentato nella serie tv di Netflix, The Crown, e mostrato in una puntata della quarta stagione.

L’accaduto riguarda la scoperta della relazione segreta di Carlo e Camilla e l’accusa a Diana di soffrire di allucinazioni.

Il regalo di Carlo a Camilla

Gladys e Fred erano i due nomignoli con cui Carlo e Camilla si chiamavano da sempre, da prima ancora che il principe conoscesse la Spencer.

Le iniziali “G” e “F” sono le stesse che furono stampate sul braccialetto che Carlo regalò a Camilla.

In base alle parole pronunciate da Sally Bedell Smith, redattrice collaboratrice di Vanity Fair e biografa reale, nel corso del podcast di Royally Obsessed:

“era un braccialetto molto semplice, un piccolo braccialetto d’oro, con un dischetto blu sopra.”

La verità sul dono che fece infuriare Lady Diana

A distanza di molti anni, però, trapela la verità sul bracciale in questione.

In base alla già citata fonte, infatti, Diana accusò Carlo di avere una relazione segreta con Camilla dopo aver visto quel bracciale con le iniziali. Qualcosa di allucinante per il Principe Carlo.

“G” e “F”, però, non starebbero per Gladys e Fred, ma per “Girl Friday”.

Acquista terreno, quindi, la teoria secondo la quale il braccialetto speciale come indice di tradimento sarebbe soltanto “frutto dell’immaginazione” di Lady Diana.

C’è chi, però, ritiene ancora valida la teoria che il braccialetto conterrebbe le iniziali della coppia, che si sarebbe sempre vista in gran segreto, alle spalle di Diana.