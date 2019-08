Lady Diana ‘Un pugno nello stomaco’: la vendetta contro Carlo dopo il tradimento con Camilla

Lady Diana, parla un biografo reale: ”La Spencer fu ingiusta contro il Principe Carlo”. Ecco cosa fece dopo il tradimento con Camilla

Un biografo reale, parla della relazione tra Lady Diana ed il Principe Carlo, rivelando che secondo lui la Spencer non fosse la persona adatta per l’erede al trono Britannico.

Le parole del biografo reale su Lady Diana

Il matrimonio tra il Principe Carlo e Diana si celebrò nel 1981. Nel ’82 nacque il loro primogenito: William e nell’84 il secondogenito Harry. La loro storia d’amore iniziò a sgretolarsi dopo la nascita dei figli.

Lady Diana, scelse di raccontare che cosa stava succedendo e cosa stava provando ad Andrew Morton che, pubblicò la sua storia nel libro: ”Diana: her true story”.

Tuttavia, la biografa reale Penny Junor, nel suo libro del 2005 “The Firm”, sostiene che l’immagine dipinta da Diana del suo matrimonio era “gravemente ingiusta”.

La biografa Penny, ha infatti dichiarato che la Principessa non è stata corretta nel lasciare quell’immagine dell’ex marito, sopratutto per i loro figli. Insomma, un vero e proprio pugno nello stomaco.

Continua, raccontando il ruolo che ebbe Camilla Parker Bowles nella loro relazione, indubbiamente molto importante. Tutto iniziò quando Carlo conobbe Camilla, la sua attuale moglie a soli 23 anni.

Penny Junor: il rapporto tra Carlo e Camilla

La biografa, nel suo libro ha scritto:

Non c’è dubbio che Camilla è stata una figura importante nella vita del Principe. Tuttavia non è stata una relazione esclusiva e ossessiva da quando Charles aveva 23 anni

Carlo interruppe la sua relazione con Camilla nell’81 quando si sposò con Diana, e come dichiarato da lui stesso in un’intervista, non riprese fino al 1986.

Anche la Junior sostiene che tra la Parker ed il Principe non ci furono incontri fino a quando lui non capì che il suo matrimonio con la Spencer era irrimediabilmente finito.

Tuttavia all’epoca le parole del Principe suscitarono un’enorme scalpore e, ferirono molto i figli Harry e William.