Lady Diana, emerge l’audio dell’ultima telefonata prima dell’incidente: la rivelazione su Camilla Parker

Lady Diana fece una chiamata poche ore prima di morire nel tragico incidente. Chiamò un amico: ecco di cosa gli parlò. Parole che mettono i brividi

La principessa Lady Diana ha sicuramente lasciato un’impronta indelebile nel cuore di tutti. Tutti sono rimasti scossi dalla sua morte, non solo gli inglesi. Lei era la Principessa di tutti, dei più deboli, dei discriminati, dei poveri e dei malati. Ecco cosa disse nell’ultima chiamata che fece ad un suo amico al quale rivelò se sue preoccupazioni.

Lady D, l’ultima chiamata prima del tragico incidente

Lady Diana è sempre stata un modello per molte persone, ha sempre portato avanti i suoi ideali e lottato per ciò in cui credeva nonostante tutto e tutti.

Le dinamiche che circondano il suo incidente rimangono tutt’ora un mistero, anche dopo 20 anni.

Richard Kay, giornalista ed intimo amico di Lady D, è stato l’ultimo a parlare al telefono con la principessa e ricorda benissimo le sue ultime parole.

Infatti ha riportato alla lettera ogni dettaglio di quella chiamata, fatta nelle 48 ore prima della morte della principessa triste e rivela anche le preoccupazioni che gli aveva rivelato durane la conversazione.

I due avevano un’amicizia molto forte, il giornalista cercava sempre di comprendere i comportamenti della Spencer, l’ha anche aiutata a scrivere dei discorsi per le organizzazioni caritatevoli alle quali si rivolgeva.

Le preoccupazione di Lady Diana prima della morte

Richard riporta che Lady Diana, prima di morire, era preoccupata per un’intervista nella quale si sosteneva che la donna avesse criticato il governo Tory. Anche se era avvenuta la smentita, continuavano le critiche nei suoi confronti.

Ma non solo… L’ex moglie di Carlo infatti voleva evadere da quella realtà in cui era bloccata, voleva prendere una nuova direzione. L’intenzione di Diana infatti, è sempre stata quella di aiutare i più bisognosi.

Come racconta Kay, il padre della Spencer voleva investire in un’organizzazione caritatevole, e proprio Diana si sarebbe occupata di aiutare le persone colpite dalle mine.

Parlò anche di Camilla, attuale compagna di Carlo, domandandosi come avrebbe dovuto gestire la cosa poi ha aggiunto anche:

Lei non è affatto una brava donna

L’amico conclude parlando dei figli, William e Harry, dicendo che quando lady D parlava di loro la sua voce cambiava ed avrebbe fatto di tutto per i suoi bambini.