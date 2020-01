Hugh Grant svela ‘Ecco chi ha ucciso Lady Diana’: la crudele verità a distanza di anni, l’attore inglese dalla parte di Harry,

Mentre il mondo attacca i Duchi di Sussex l’attore Hugh Grant esce dal coro e difende Harry tirando in ballo la morte tragica di Lady Diana

La Megxit come è stato ribattezzato il divorzio dei Sussex da Buckingham Palace non smette di tenere banco su giornali ed in TV. Ora anche personalità VIP rompono il silenzio e dicono la loro rilasciando incredibili dichiarazioni come accaduto a Hugh Grant che ha parlato della morte di Lady Diana.

Harry contro tutti mentre Meghan è in America

La volontà del Duca e dell’ Duchessa di Sussex di abbandonare lo status attuale per poter essere indipendenti e liberi di vivere come e dove meglio credono.

Questo è stato annunciato solo pochi giorni fa e già la Regina ed il resto della Famiglia Reale si sono mobilitati per capire come poter fare fronte a questo nuovo terremoto che ha scosso Buckingham Palace.

La Regina è provata dalla situazione e dalla notizia che mi. si aspettava, mentre il Principe Filippo ed il Principe Carlo sarebbero moto adirati per la scelta di Harry e consorte.

I più maligni indicano come la ex attrice americana Meghan Markle la causa di questa avventata decisione presa da Harry alla luce degli ultimi fatti accaduti questo anno e del suo atteggiamento appena dato l’annuncio.

La Duchessa infatti dopo una brevissima puntata nel Regno Unito proprio per dare l’annuncio nel giorno del compleanno di Kate Middleton, è subito ripartita per l’America, lasciando il marito Harry a fronteggiare critiche e riunioni di famiglia.

Chi ha visto il Principe nelle ultime ore giura che sia molto provato dalla situazione ma ora un vip molto amico del secondogenito di Carlo e Diana rompe il silenzio e difende la scelta di Harry.

Le dichiarazioni scioccanti di Hugh Grant

Mentre anche dal Canada, scelto come meta per vivere da Harry e Meghan, arriva un rifiuto all’accoglimento del Principe cadetto del Regno Unito e della consorte, l’attore britannico Hugh Grant difende il connazionale reale.

Partecipando al programma radiofonico di Andy Cohen infatti, Grant ha affermato:

“Sono sostanzialmente dalla parte di Harry..la stampa scandalistica ha effettivamente ucciso sua madre, ora stanno facendo a pezzi sua moglie”.

Parole forti ma che danno l’idea di quanto la situazione vissuta da Harry e Meghan potesse essere difficile.

Secondo l’attore dunque la colpa di tutto è dei giornali, del loro accanimento per la privacy dei Royal, e ricorda l’episodio tremendo della morte della Principessa.

Lady Diana perse infatti la vita in un incidente durante una sorta di inseguimento effettuato da parte di alcuni paparazzi il 31 agosto 1997.

Il Principe Harry potrebbe allora aver preso questa decisione per proteggere sua moglie?

Hugh Grant che non a caso nel suo ultimo film The Gentleman interpreta proprio un paparazzo senza scrupoli ne è certo: