Lady Diana, scoperti messaggi nascosti nei suoi gioielli a distanza di anni dalla morte

La moglie del Principe Carlo indossava spesso non uno, ma due orologi da polso. A distanza di tanti anni, viene svelato il mistero dietro ai due accessori

Lady Diana aveva una grande passione per gli accessori e per le dichiarazioni d’amore silenti ai propri cari, che poteva fare attraverso gli oggetti che indossava.

Particolare era la scelta di indossare non uno, ma due orologi. Un’usanza, quella di Lady Diana, incomprensibile fino a quando Marie Claire UK non ne ha svelato il significato.

L’attenzione di Lady Diana verso gli accessori

In varie occasioni si è manifestata l’attenzione maniacale della Principessa verso gli accessori. Per il suo matrimonio scelse di indossare delle preziosissime scarpe gioiello, che furono realizzate per lei da Elizabeth Emanuel.

Le scarpe in questione erano un vero e proprio inno al romanticismo, un omaggio all’amore per il futuro marito costituito da un cuore ricamato e dalle iniziali D e C ricamate.

Nella stessa occasione, la Principessa scelse di indossare una coroncina di famiglia indossata dalla sorella per le proprie nozze, mentre quando nacque William si fece regalare una collana incisa con il nome del figlio da Carlo.

Il mistero dei due orologi

Prima di convolare a nozze, Diana fu immortalata da una serie di fotografie che la mostrano mentre indossa non uno, ma due orologi da polso.

Marie Claire UK ha svelato il mistero di tale scelta: l’orologio d’oro era della Principessa Diana, mentre quello con il cinturino in pelle del Principe Carlo.

La Principessa pare che avesse indossato i due orologi la prima volta in occasione di un torneo di polo a Windsor, nel quale Carlo gareggiava.

L’eredità colta da Kate Middleton

Questa affettuosa tradizione sembrerebbe oggi essere stata colta da Kate Middleton. La Duchessa di Cambridge e consorte di William avrebbe indossato in molte occasioni gioielli legati alla figura di Diana.

Tra questi, l’anello di fidanzamento, appartenuto a Lady D 35 anni prima, e una collana, donatale dalla sorella Pippa per la nascita del primogenito George, che ricorda quella che Carlo donò a Diana quando mise alla luce William.