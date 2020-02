‘Deve averlo Harry’ Lady Diana, la straziante eredità per il compleanno del figlio

‘Deve averlo Harry’ Lady Diana, la straziante eredità per il compleanno del...

Un particolare straziante del testamento di Lady Diana emerge solo ora, cosa ha lasciato al Principe Harry che ha commosso il mondo

Il Principe Harry avrebbe ricevuto una commovente eredità per la morte delle madre Lady Diana quando aveva 30 anni. Ecco di cosa si tratta.

Cosa avrebbe pensato Diana della Megxit?

Da qualche settimana l’assetto della Monarchia britannica è radicalmente cambiato e nel mondo non si parla d’altro.

La Megxit, ossia la decisione del Principe Harry e della moglie Meghan Markle di rinunciare al titolo e a tutti i benefici della vita di Corte per intraprendere una vita più serena e libera in Canada.

Come avrebbe preso Lady Diana, la madre di Harry, questa decisione?

Molti sono pronti a giurare che visto il suo tormentato percorso a Corte, fatto di agguati dei paparazzi e di impegni da rispettare, anche la Principessa del popolo avrebbe appoggiato il figlio.

Altri invece ritengono che, nonostante il carattere difficile e poco domabile di Diana, le sue origini familiari legate alla monarchia da generazioni l’avrebbero spinta a fare ragionare il figlio e la nuora.

Diana era infatti figlia del Edward John Viscount Althorp, era l’unico figlio del 7 ° Earl Spencer.

Sua madre, Lady Frances Ruth Burke Roche, era la figlia più giovane del quarto barone Fermoy.

La sua famiglia era molto legata alla Famiglia Reale ed è anche per questo che la Regina Elisabetta premette per il matrimonio del figlio Carlo già 30enne con l’appena diciottenne Diana Spencer.

L’eredità commovente di Lady Diana per il Principe Harry

Alla morte improvvisa di Lady Diana avvenuta il 31 agosto 1997 a soli 36 anni mentre si trovava a Parigi, si venne a conoscenza del testamento fatto da Diana qualche anno prima contenente le sue ultime volontà.

Il trattamento modificato postumo con autorizzazione del Tribunale dalla madre e dalla sorella di Diana, riportava un lascito di 50mila sterline per il suo maggiordomo Paull Burrell, e un consistente lascito per i 17 figliocci di Diana.

Ai figli Diana aveva riservato degli oggetti che, oltre ad avere un grande valore economico, avevano un incomparabile valore affettivo.

Per il Principe William infatti fu previsto l’anello di fidanzamento dei genitori, lo stesso che poi mise al dito di Kate Middleton.

Al secondogenito Harry invece Lady Diana riservò l’indimenticabile abito da sposa che indossò nel 1981 quando sposò il Principe Carlo.

L’abito, opera degli stilisti David ed Elizabeth Emanuel proprio secondo i suoi creatori è famoso in tutto il mondo:

“È stato visto in tutto il mondo, più volte. La cosa straordinaria è che la gente ne sta ancora parlando”

Ecco l’abito di Diana:

Il dono di Diana per Harry, che secondo il testamento avrebbe dovuto riceverlo al compimento dei 30 anni, può lasciare pensare a molte interpretazioni su cosa avrebbe desiderato che il foglio facesse in questa situazione.

Quello che è certo che rappresentava il grandissimo amore che legava Lady Diana ai suoi adorato figli, William ed Harry.