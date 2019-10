‘L’ha spinta con violenza’ Lady Diana, emerge un video incriminato: la denuncia dei fan sui social

Il rapporto tra Lady Diana ed il Principe Carlo si rovinò presto. Ora spunta un video in cui si percepisce tutta la tensione tra i due sposi

La tensione tra i due coniugi durante il matrimonio salì fino a portarli alla separazione nel 1992. Un video testimonia come Lady Diana veniva trattata dal Principe Carlo.

Il matrimonio naufragato presto

Lady Diana divenne la Principessa di Galles sposando il Principe Carlo nel 1981 ed allora era una ragazza appena 20enne molto ingenua ed innamorata.

Diana infatti aveva riposto tutte le sue speranze nel matrimonio con quel ragazzo che pareva già timido ed indeciso quando lo conobbe, mentre frequentava la sorella di Diana.

Inizialmente la bionda Principessa di Galles cercò di onorare in ogni modo il marito ed il loro legame anche con un pensiero molto dolce durante la cerimonia di nozze.

La testimonianza-video dei rapporti tra Lady Diana e Carlo

Purtroppo però la favola non continuò a lungo ed i rapporti tra Carlo e Diana si fecero sempre più tesi fino alla rivelazione pubblica della relazione del marito con Camilla Parker e la separazione nel 1992.

Prima di questo momento i due coniugi anche se in privato avevano litigi e confronti accesi, soprattutto per i sospetti di Diana per la presenza di Camilla, in pubblico continuarono a farsi vedere assieme negli impegni ufficiali.

Ora il Daily Express ha reso pubblico un video risalente al 1986 e ritrovato insieme ad altri solo recentemente in cui vi si può forse trovare traccia del rapporto teso tra Lady Diana e il marito.

I Principi di Galles si trovavano ad un concerto a Wimbledon in onore del decennale del Prince’s Trust, ente di beneficenza britannico fondato nel ’76 da Carlo.

Durante l’evento un video riprende il Principe Carlo che cammina dialogando con un uomo alla sua sinistra.

Il Principe ad un certo punto urta pesantemente Lady Diana che si gira verso di lui stupita.

Carlo a quel punto accenna un movimento con la mano destra per trattenerla ma non le chiede scusa e continua a parlare con il suo interlocutore.

Il video è stato condiviso sui social da una fan di Diana ed ha raccolto moltissimi commenti riportati dal tabloid, tutti contro il comportamento del Principe Carlo:

“Non mi piace questo video, si vede che Carlo urta Diana deliberatamente”

Un altro utente più cauto osserva che il Principe stava parlando con l’uomo accanto a lui e quindi probabilmente non si è accorto della presenza della moglie, però aggiunge che il non scusarsi fu: