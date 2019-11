‘Una sgu***rina’ Lady Diana ripudiata dalla madre dopo il divorzio: il maggiordomo reale vuoto il sacco

Sono state rese pubbliche conversazioni molto compromettenti di Lady Diana in cui viene anche definita una poco di buono. Ecco i dettagli

Sui social sono state diffuse le conversazioni private di Lady Diana con la madre in cui si parla delle sue relazioni con diversi uomini. Ecco il motivo della polemica virale

Le polemiche per la privacy violata di Lady Diana

I fan reali amano seguire l storie della Famiglia Reale, dei loro amori e divorzi.

Ma c’è una cosa che proprio non tollerano: se il nome dell’amatissima Principessa Diana viene infangato.

E’ quello che è accaduto secondo gli utenti di Twitter nel momento in cui il maggiordomo di Lady Diana avrebbe divulgato sui social alcune discussioni molto private con la madre, che dipingerebbero la Principessa in una maniera non giusta e adeguata.

Già i figli, i Principi Wiliam ed Harry, al momento in rotta per cause non ben chiare, erano stati solidali nel chiedere con forza al cantante Elton John, ex amico della loro madre Diana, di smetterla di divulgare episodi privati.

Lo scandalo delle conversazioni diffuse sui social

Come riporta il Daily Express l’ex maggiordomo della Principessa avrebbe divulgato sui social il contenuto privato di alcune conversazioni tra Diana e sua madre Frances Shand Kydd.

In queste conversazioni la madre si rivolge in modo molto duro alla figlia commentando le sue storie d’amore dopo il divorzio dal Principe Carlo.

Per la precisione la donna critica le relazioni con i due uomini musulmani: il chirurgo pakistano Haznat Kan e il rampollo Dodi al-Fayed arrivando anche a definire la figlia una “sgualdrina”.

Il maggiordomo Burrell, che fu al servizio di Lady Diana dal 1987 fino al 1997 anno in cui morì. La rivelazione di Burrell dei segreti è arrivata inaspettata dopo il documentario “La matrigna cattiva della Principessa Diana” diffuso negli USA e in alcune parti trattava anche del rapporto tra Diana e la madre biologica.

Burrell ha rivelato l’ultima conversazione tra madre e figlia ascoltata casualmente a Kensington Palace:

“Ho sentito dei singhiozzi provenire dalla stanza di Diana.”

La Principessa l’avrebbe chiamato e li sarebbe corso da lei trovandola raccolta su se stessa nel mezzo della stanza e come lei gli chiese ascoltò cosa la madre le stava dicendo:

“Sgualdrina. Questo è quello che sei. Hai fatto un giro in città con uomini musulmani. Dovresti vergognarti di te stessa”

Diana a quel punto avrebbe implorato piangendo:

“Mamma per favore non chiamarmi con quei nomi, non dirmi quelle parole”

Ma la madre continuava e il maggiordomo rivela che a quel punto Diana disse alla madre che avrebbe attaccato il telefono e non le avrebbe parlato mai più.

E così fu.