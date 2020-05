Lady Diana, “Non mi sembra così grande”: lo sfregio del Principe Carlo durante il matrimonio

Lady Diana e il Principe Carlo hanno fatto storia ma quello che emerge negli anni non è piacevole: come questo sfregio avvenuto proprio a poche ore dal fatidico sì.

Il matrimonio del secolo tra Carlo e Lady Diana nel tempo si è trasformato in un incubo: ora emerge anche lo sfregio inaspettato a poche ore dalle nozze.

La sofferenza di Diana Spencer

La Principessa del popolo non ha avuto una vita facile sin dalla sua infanzia. Ma l’incontro con il Principe Carlo per lei sarebbe potuto diventare qualcosa di straordinario per il suo futuro: in effetti, lei è diventata molto importante per gli inglesi – e non solo – e ancora oggi rappresenta un punto fermo, nonostante ci abbia lasciato troppo presto.

Un matrimonio felice solo per la nascita di William e Harry, ma non per tutto ciò che Diana ha dovuto subire tra imposizioni, protocollo e tradimento.

In questi anni sono emerse tantissime indiscrezioni in merito, ma è stata proprio lei a prendere coraggio e raccontare tutto durante una intervista inedita:

“in questo matrimonio eravamo in tre”

Lasciando tutti quanti a bocca aperta e confermando ciò che il popolo ipotizzava da tempo.

Lo sfregio a pochi minuti dal sì

Alcuni documentari inediti raccontano di alcuni dettagli che sono accaduti prima e dopo il matrimonio. Come racconta anche Messaggero, il matrimonio tra l’erede al trono e Diana non è mai stato visto come d’amore e passionale, bensì come qualcosa di pianificato e doveroso per portare avanti il nome della Famiglia Reale.

Secondo alcune indiscrezioni, il Principe Carlo – noto per le sue esternazioni poco corrette – si è confidato con i suoi amici denigrando sin da subito sua moglie a pochi minuti dal sì: