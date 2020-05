Lady Diana senza mutandine davanti alla guarda del corpo: il gesto di William

L’amatissima Lady Diana è stata beccata completamente nuda di fronte alla sua ex guardia del corpo, la rivelazione di Ken Wharfe

Dopo essere stata beccata nuda da alcuni operai, mentre prendeva il sole nel giardino di Kensington Palace, Lady Diana torna nuovamente senza veli.

A rivelare l’accaduto ci ha pensato Ken Wharfe, che, in un’intervista al magazine britannico Daily Mail, ha raccontato i dettagli di un episodio piccante con protagonista proprio Lady Diana.

Ken Wharfe altri non è che l’ex guardia del corpo della Principessa. L’uomo è a conoscenza di molti dei retroscena e dei segreti della famiglia reale d’Inghilterra.

L’incredibile racconto dell’ex guardia del corpo

Il racconto di Wharfe non sarebbe frutto di pettegolezzi o di dubbie voci di corridoio, in quando l’episodio piccante sarebbe avvenuto proprio sotto i suoi occhi. Lady Diana si sarebbe, infatti, denudata in sua presenza!

L’ex guardia del corpo, a distanza di anni, ancora ricorda nel dettaglio quell’avvenimento, che ha segnato per sempre la sua memoria e che di tanto in tanto riaffiora!

Wharfe sarebbe rimasto colpito sia dall’accaduto in sé che dalla reazione di Lady Diana, che avrebbe reagito con un sorriso. Effettivamente, Diana ha sempre mostrato a tutti un grande lato d’umana bontà sia nelle sue funzioni pubbliche che dentro casa.

A testimonianza di ciò anche l’episodio in questione, che ha coinvolto persino il principe William, quando era ancora un bambino.

Diana completamente nuda

Il piccolo William, in quell’occasione, avrebbe organizzato uno scherzo un po’ fuori luogo alla madre, portandola a denudarsi di fronte anche all’ex guardia del corpo.

Mentre Diana stirava una camicia dello stesso Ken, infatti, il primogenito le avrebbe tolto l’asciugamano che aveva addosso, spogliandola completamente.

William l’avrebbe lasciata, quindi, completamente nuda in presenza della stessa guardia del corpo, suscitando l’incredulità di Wharfe e un momento di ilarità sia per William che per la Principessa Diana.