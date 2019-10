‘Non le indossava mai sotto la gonna’ Lady Diana, l’imbarazzante abitudine: la foto di cui si vergognava

Lady Diana era molto amata dal suo popolo. Ma non tutti sanno di una sua imbarazzante abitudine che venne immortalata in una foto che fece il giro del mondo

Un inconveniente nell’abbigliamento di Lady Diana mise in imbarazzo la futura sposa e il Principe Carlo la gelò con un commento impensabile.

Il carattere ribelle ma sensibile di Lady Diana

Diana Spencer prima del matrimonio nel 1981 con l’erede al trono del Regno Unito era una ragazza proveniente da una nobile e conosciuta famiglia al cui interno erano presenti dei dolori molto profondi come la perdita di un figlio o un tormentato divorzio.

Diana era dunque cresciuta con molti valori ma anche con un dolore ed un’insicurezza dentro dovuta anche all’abbandono della madre che la fece sempre sentire inadatta.

Le stavano strette le regole, ma non era una ribelle in modo negativo: avrebbe semplicemente voluto essere se stessa e vivere la vita a modo suo.

Purtroppo sposando il Principe Carlo entrò nella spirale degli impegni di corte e soprattutto dell’etichetta da rispettare ed alcune volte cadde in situazioni imbarazzanti.

L’incidente imbarazzante in una foto

Come si legge sul Daily Express uno di questi episodi risale al periodo del fidanzamento e implica una “svista” imbarazzante nell’ abbigliamento di Diana, rivelato da alcune foto mostrate nella serie di documenti “Immagini di Diana” mostrati dalla BBC nel 2017.

Prima del matrimonio infatti Diana Spencer aveva solo 20 anni e lavorava come Tata presso una famiglia americana e come aiuto maestra alla Young England School di Pimlico.

Quando i paparazzi scatenati dalla notizia del fidanzamento scovarono il posto dove lavorava Diana, un fotografo Arthur Edwards chiese alle altre maestre se la fidanzata di Carlo poteva uscire a posare per alcune foto.

La Principessa uscì tenendo per mano due bambini ed Edwards ammette che il caso in quel momento ha fatto il resto.

“Mentre la stavo fotografando è uscito il Sole”

Questo ha prodotto un effetto di luce attraverso la gonna di Diana che risulta nelle foto completamente trasparente e per di più si può notare che Diana non indossava la sottoveste.

Quando i Principi di Galles videro quelle foto si lasciarono scappare dei commenti imbarazzati:

“Non volevo essere ricordata come la ragazza che non indossa la sottoveste”

Afferma Diana e Carlo le dice con allusione molto pesante:

“Non sapevo avessi gambe tanto perfette”.

Diana era una ragazza molto semplice e sensibile ma anche pratica e dovette abituarsi molto presto ad essere seguita ovunque dai paparazzi come anche nel suo ultimo tragico viaggio a Parigi dove trovò la morte nel 1997

I due sposi divorziarono poi nel 1996 ma quella foto rappresenta l’ingenuità di Lady Diana così come si notò negli anni di matrimonio ed in seguito al divorzio e che rese tanto amata la Principessa.

Ecco la foto che rivela l’abitudine intima di Lady Diana