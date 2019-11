Il rapporto tra il Principe Carlo e Lady Diana non è mai stato facile. La Principessa gli ha persino nascosto un dettaglio importante nell’ultima gravidanza

Le gravidanze dei figli di Lady Diana sono state serene ma un dettaglio la tenne in pensiero fino al giorno del parto e lei non lo rivelò al marito Carlo. Ora emergono i dettagli della vicenda.

Il rapporto di Lady Diana con i suoi figli

I Principi William ed Harry vennero al mondo con appena due anni distanza, il primo il 21 giugno 1982 ed il secondo il 15 settembre 1984.

La Principessa fu entusiasta di diventare madre ed il ruolo non le pesava.

Si occupò sempre personalmente dei bambini, pur avvalendosi dell’aiuto della tata, e cercò per quanto possibile di far vivere loro una vita come gli altri bambini.

A volte li portò di nascosto al Mc Donald’s e nei parchi divertimemnto, e queste occasioni sono rimaste nella mente degli oggi Duca di Cambridge e Duca di Sussex come dolci e teneri ricordi.

Il segreto che Diana non rivelò mai a Carlo

Come si legge sul Daily Express la Principessa tenne per sé però un segreto importante proprio durante la gravidanza del secondogenito.

Dopo soli 1 anno dal matrimonio del 1981 Diana aveva dato alla luce William e poco meno di due anni dopo era incinta nuovamente.

I due Principi di Galles erano felici di avere un altro bambino, anzi la stessa Disse ad un biografo che Carlo voleva due figli.

Proprio Andrew Morton, biografo ufficiale di Diana svelò che la Principessa gli rivelò però di aver nascosto una verità al marito per tutta la gravidanza.

“Sapevo che il bambino sarebbe stato un maschio perchè avevo visto l’ecografia”

e aggiunge che non aveva rivelato nulla al marito poiché:

“Carlo ha sempre desiderato una bambina”.

Se ciò può sembrare esagerato lei stessa raccontò la reazione del Principe Carlo alla vista di Harry dopo il parto:

“Oh Dio è un maschio, e ha persino i capelli rossi”.

La madre di Lady Diana rimproverò Carlo che aveva affermato di essere deluso d non aver avuto una femmina.

Frances Kydd infatti gli disse che non si rendeva conto della fortuna che aveva ad avere un bimbo sano ed il Principe da allora tagliò i rapporti con la suocera.

“E’ quello che fa quando quando incontra qualcuno che gli risponde”

Commentò Diana.

I due Principi William ed Harry rimasero gli unici figli della coppia che si separò burrascosamente nel 1996 anche se rumors mai confermati hanno sempre detto che Lady Diana fosse incinta al momento dell’incidente sotto il ponte dell’Alma a Parigi nel 1997.