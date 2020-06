‘Nascondeva il pancione’ Lady Diana incinta, emerge il trucco utilizzato dalla Principessa per non mostrare le curve

Lady Diana un segreto molto particolare emerge da un suo modo particolare di vestire: la Principessa non voleva mostrare il pancione

Lady Diana, nel corso degli anni della sua giovinezza, ha spesso indossato un maglione noto ai fan della famiglia reale e ai media mondiali. Si tratta di un indumento molto particolare, su cui era ricamata l’immagine di un koala, basata sul personaggio di un libro per bambini, Blinky Bill.

La principessa fu spesso paparazzata con indosso quel maglione ma il motivo per cui amava indossarlo era riferibile al fatto che la Principessa non amava mostrare le sue curve per non dare adito al gossip di ricamarci su.

L’iconico maglione di Lady Diana

L’animale rappresentato sul maglione è il simbolo dell’Australia, ma anche un omaggio al Paese di cui la regina Elisabetta II è capo di stato.

All’epoca, l’outfit di Lady Diana fu un trionfo. Moltissime donne, in Australia e in Gran Bretagna, desiderarono averne uno identico. Il settimanale femminle Australian Women’s Weekly ne chiese il cartamodello, in modo che le lettrici potessero ricrearlo a maglia.

In seguito, viene lanciata in commercio una bambola vestita come la principessa Diana, l’organizzazione Mother Bear Project, impegnata contro l’AIDS, crea il disegno di un orso che indossa lo stesso maglione blu con il disegno di un koala, infine, di recente, il marchio Jenny Kee rilancia il capo in una capsule collection limitata a soli 10 pezzi.

Il segreto dietro l’indumento

L’iconico maglione era in realtà parte di un regalo di matrimonio davvero originale: una coppia di maglioni, uno per Carlo e uno per Diana. In realtà, sembra che il Principe non lo abbia mai indossato o, se lo avrà mai fatto, sarà avvenuto lontano da occhi indiscreti. Diana lo metteva per nascondere le curve morbide del pancione: al tempo era incinta del suo primo figlio William.

Il mittente fu la figlia del primo ministro del Nuovo Galles del Sud (regione australiana) Kim Wran, che lo ritenne un regalo divertente da fare alla coppia reale. Si tratta di due indumenti speciali, realizzati appositamente per loro, dalla designer australiana Jenny Kee.