Lady Diana, svelata l’agghiacciante scoperta di William e Harry sul padre Principe Carlo

A pochi giorni dall’anniversario della morte di Lady Diana, emerge una scoperta fatta dai figli sul padre che ha lasciato loro sbigottiti e dubbiosi su molte cose. Ma di cosa stiamo parlando?

Lady Diana è nel cuore di tutti quanti e ad un passo dall’anniversario della sua triste morte, emerge un dettaglio scoperto da William e Harry – non piacevole.

Il terribile dolore per la morte della Principessa

Era il 31 agosto 1997 quando la Principessa del Popolo incontrò la morte a Parigi, mentre era in vacanza con il compagno Dodi Al Fayed.

Una morte orribile dovuta ad uno schianto nel tunnel a causa degli scatti dei paparazzi che accecarono la visuale al conducente, anche lui morto sul colpo. Ma ancora oggi nonostante le indagini e le tante supposizioni, quella morte resta un grande mistero.

Tra i complotti e le verità nascoste ci sono però due figli, oggi adulti e con una propria famiglia, che non smettono di amarla e ricordarla in ogni modo possibile. Un dolore troppo grande che non andrà mai a scemare e una perdita che mai nessuno potrà colmare.

La scoperta di William e Harry

Negli anni sono emersi tantissimi segreti e come si evince da Express, alcune biografie reali hanno fatto luce su tanti aspetti della famiglia Reale inglese.

In un libro del 2005 Penny Junor – biografa reale – racconta il matrimonio di Carlo e Diana puntando sul fatto che la descrizione che la stessa fece durante il divorzio fu

“gravemente ingiusto”

Una visione di un Carlo manipolatore che aveva sposato la Principessa per compiacere la madre e che visse nella finzione, pur amando in gran segreto la sua amante – oggi moglie – Camilla Parker.

Ma nel 2011 il biografo Andrew Morton nel suo libro “William and Catherine” descive al meglio gli anni della gioventù del primogenito della coppia reale. Secondo il libro William e Harry rimasero seriamente scioccanti da una scoperta: