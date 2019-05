Principe Carlo, il terribile scandalo: “Lo fece durante il fidanzamento con Lady Diana”

Lady Diana: un braccialetto regalato dal Principe Carlo ha suscitato scandalo durante il loro fidanzamento, ecco il motivo

Nonostante siano passati tanti anni dalla sua scomparsa, la Principessa Diana rimarrà per sempre nei cuori di chi l’ha amata. Nonostante siano passati più di venti anni dalla sua scomparsa, si continua a parlare di lei e della sua tormentata storia d’amore con il Principe Carlo.

Lady Diana scopre la verità

Lady Diana è una delle donne che ha conquistato milioni di fan nel mondo non solo per la sua bellezza ma soprattutto per il carattere: una donna generosa e sensibile. Per la sua fragilità è stata soprannominata la ‘Principessa Triste‘. La storia d’amore con Il Principe Carlo non è sempre stata facile. I due sono convolati a nozze il 29 Luglio del 1981. Dalla loro unione sono nati due figli: William e Harry. Una storia d’amore travagliata per i numerosi conflitti con gli altri componenti della famiglia reale. Pare, infatti, che la Spencer non si fidasse delle persone che la circondavano. La sua scomparsa ha lasciato un vuoto nel cuore dei suoi figli e di chi l’ha sempre amata.

Da una biografia su Camilla Parker, l’attuale moglie del Principe Carlo, emerge quanto è successo pochi giorni prima delle nozze reali.

Il braccialetto dello scandalo

La Principessa del Gales ha scoperto cosa è successo pochi giorni prima di convolare a nozze con Il Principe Carlo. Quest’ultimo avrebbe inviato un bellissimo braccialetto a Camilla alcuni giorni prima del suo matrimonio con Diana.

Quando la principessa Spencer trovò il braccialetto litigò pesantemente con suo marito. Il motivo? Il braccialetto era un regalo per Camilla così come dimostrano incisioni. In particolare due erano le lettere presenti su di esso: “G” e “F” ossia le iniziali di “Gladys” e “Fred”, i nomignoli per tenere mantenere segreta la loro relazione d’amore.