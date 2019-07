Lady Diana: un biografo Reale racconta cosa ci fu una notte tra la Principessa e il Principe Andrew, fratello di Carlo ed ex di Sarah Ferguson

La Principessa ha sempre avuto un carattere molto particolare, per certi versi indomabile. Ma era bella e unica proprio per questo. Ai suoi figli, diventati genitori ormai, manca moltissimo il suo umore e le sue follie. In passato ha fatto delle cose anche piuttosto imbarazzanti, di cui probabilmente non andava fierissima, ma che hanno contribuito a renderla la Principessa più amata di sempre.

In una recente biografia, di un esperto Reale ha raccontato cosa accadde una notte tra Lady Diana e l’ex marito di Sarah Ferguson, amica della Principessa. I due secondo molti ebbero una relazione, ma l’amicizia con Sarah proverebbe altro. Una notte, le due, complici hanno teso ad Andrew una trappola che lo spaventò moltissimo pensando di subire un’imboscata.

Lo scherzo organizzato dalla Principessa Diana e Sarah Ferguson

Un biografo della famiglia reale ha deciso di parlare di uno scherzo organizzato da Lady Diana e Sarah Ferguson a spese del Principe Andrew.

Per organizzare lo scherzo hanno addirittura eluse degli agenti di polizia! Scopriamo che è successo…

Lo scherzo si tenne fuori le porte di Buckingham Palace, quella notte Diana e Sarah indossarono parrucche grigie, vestiti da poliziotti e finsero addirittura di arrestare una prostituta per rendere il tutto più credibile.

Poi hanno aspettato che il Principe facesse ritorno a palazzo e quando la sua auto si avvicino chiusero il cancello prima che l’auto avesse il tempo di entrare all’interno.

Il Principe pensò subito ad di ritrovarsi in un’imboscata ed iniziò a strillare di andare indietro, spaventandosi molto. Fu allora che Sarah pensò che forse si erano spinte un po’ troppo oltre.

Le due sempre la stessa sera furono anche trattenute nel furgone della polizia proprio a causa del loro scherzo, fino a che un poliziotto non riconobbe Diana e le lasciò andare.

Il Principe Andrew e Sarah Ferguson

La Ferguson ha poi sposato il Principe Andrew, il loro matrimonio durò dal 1986 e il 1996.

La coppia ha due figlie insieme, la principessa Beatrice e la principessa Eugenia che si è sposata ad Ottobre con un mercante di vini, la cerimonia si è tenuta nel castello di Windsor.

Sarah era molto amica di Lady Diana, proprio a tal proposito la signora Bradford disse che succedeva sempre qualcosa quando le due si univano.