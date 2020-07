Lady Diana, la salma spostata dalla bara di nascosto: la testimonianza da brividi

Lady Diana, il corpo della Principessa non sarebbe sepolto ad Althorp, la rivelazione choc alimenta la teoria del complotto

Lady Diana morì a Parigi, il 31 agosto del 1997, a seguito di un incidente automobilistico sotto il tunnel del Pont de l’Alma a Parigi, assieme con il suo compagno Dodi Al-Fayed.

Il corpo della Principessa fu sepolto ad Althorp, Northamptonshire, nel Regno Unito, ma adesso pare che i suoi resti non si trovino più lì…

Il corpo traslato di Lady Diana

Il corpo di Lady Diana potrebbe non trovarsi ad Althorp, il luogo in cui la Principessa è stata ufficialmente sepolta. A sostenerlo sono i complottisti, che ritengono di aver avvistato il suo fantasma sulla sua nuova presunta tomba.

Secondo le fonti, la famiglia Spencer avrebbe traslato i resti della Principessa, in gran segreto, perché temevano che i mitomani potessero prendere di mira il suo monumento.

Il corpo della Principessa adesso giacerebbe in una Chiesa. I complottisti lo avrebbero scoperto grazie alle apparizioni di un fantasma, che sarebbe impegnato a vegliare sul sonno eterno della madre del Principe William e del Principe Harry.

L’apparizione del fantasma

Lo spettro si aggirerebbe per la Chiesa e si raccoglierebbe in preghiera, mostrandosi in ginocchio. Il luogo in questione sarebbe la Chiesa di Santa Maria Vergine di Great Brington.

Proprio nello stesso luogo riposa anche il padre dell’ex moglie di Carlo. La prova della presenza della nuova tomba di Diana, però, avrebbe origini soprannaturali e arriverebbe da un’unica fotografia scattata da Gordon Carroll e David Hadsell.

L’avvistamento in realtà è avvenuto in una chiesa del Kent, ma gli abitanti di Great Brington sostengono di aver visto nella Chiesa un fantasma identico e vestito allo stesso modo.

“Questo spettro è stato visto aggirarsi tra le chiese e ci sono stati avvistamenti nella cripta segreta di Diana. È molto probabile che vegli sui resti del corpo più famoso di Great Brington.”

– ha rivelato un cacciatore di fantasmi citato dal magazine di Daily Star.