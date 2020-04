Lady Diana, “Le piaceva farlo in cucina”: le rivelazioni inedite dello chef personale

Lady Diana, “Le piaceva farlo in cucina”: le rivelazioni inedite dello chef...

Lo chef di Lady Diana ha raccontato qualcosa di inedito sul suo rapporto con il cibo e la cucina: nessuno se lo sarebbe mai immaginato!

Lady Diana aveva un rapporto molto intimo con il suo chef e con il cibo, nonostante la storia sia stata scritta in maniera differente.

Il rapporto con il cibo di Diana Spencer

Il rapporto con il cibo per Diana Spencer è sempre stato molto turbolento, soprattutto nel periodo in cui ha sofferto di bulimia ed è stata colpita dai media di ogni parte del mondo.

Darren McGrady è l’ex chef della Principessa che ha voluto testimoniare e raccontare qualcosa di inedito tra le pagine di Elle. Lo chef conferma che dopo il periodo buio, per Diana la vita cambiò totalmente dedicandosi ai piaceri del cibo pur restando sempre in forma.

McGrady è stato lo chef personale della Regina Elisabetta per 11 anni, per poi passare direttamente a Kensington Palace dove ha vissuto con Diana per 4 anni, sino al terribile incidente mortale.

Le parole dello chef personale della Principessa

Le parole dello chef a purepeople hanno fatto il giro del mondo, facendo scoprire una personalità differente da quella a volte descritta dai media:

“quando raggiunsi lady diana a quel tempo aveva in carico 199 differenti organizzazioni benefiche, andava in palestra tre volte alla settimana ed era in splendida forma”

La sua frase tipica era:

“Darren tu occupati dei grassi, a me sta solo bruciare le calorie con lo sport”

Un rapporto descritto come informale e molto spontaneo:

“le piaceva stare in cucina: veniva lì quando sapeva che avrebbe mangiato da sola, mi raggiungeva mentre cucinavo. una atmosfera rilassante quando lei era intorno”

Lo chef conferma che Diana adorava stare in quel luogo, ridere e scherzare mangiando le prelibatezze del suo chef. Mentre la Regina decideva il menù tre giorni in anticipo, la Principessa giocava con l’istinto: