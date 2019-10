Lady Diana, “E’ stata loro la colpa”: la rivelazione scioccante dell’ex bodyguard sulla tragica morte

Lady Diana, la Principessa del popolo che ha saputo parlare a tutte le persone entrando nel cuore. Ma il mistero della sua morte è così aggrovigliato che c’è bisogno di sapere la verità.

La Principessa era a Parigi all’Hotel Ritz insieme a Dodi Al Fayed, arrivando un giorno prima proprio perché durante la loro vacanza in Sardegna l’assedio dei paparazzi era stato devastante.

Per questo motivo hanno deciso di partire subito in Francia, dove continuare la loro vacanza ignari di quello che sarebbe avvenuto. Ma cosa è successo quella sera? Le ipotesi sono tante e tutti le informazioni di questi anni portano tutti allo stesso punto.

Le sue ultime parole, la ferita e i paraparazzi sono gli elementi chiave di questo puzzle alla quale mancano i pezzi più importanti per completarlo. Ma il suo ex bodyguard lancia una indiscrezione che gela gli inglesi.

Lo racconta il Daily Mail, pubblicando quelle che sono le parole dell’ex bodyguard di Diana e i colpevoli di questo tragico incidente:

“la principessa che avevo custodito per tanti anni era morta. per la cronaca, ho avuto la carica completa della sicurezza per quasi sei anni”