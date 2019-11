Lady Diana costretta a dormire a terra: il retroscena drammatico dopo la nascita di Harry in ospedale

Emergono particolari della vita di Lady Diana che nessuno conosceva: cosa arrivò a fare pur di non lasciare solo suo figlio in ospedale

Lady Diana fu una Principessa molto amata ma pochi sanno che fu dedita anche ad un altro ruolo nella sua vita, più importante di quello a corte: essere mamma. Emergono solo ora alcuni episodi inediti sul legame tra Diana ed i figli William ed Harry.

Lady Diana Principessa e mamma

La dolce e forte Principessa Diana è indubbiamente una delle icone del nostro secolo ed a vent’anni dalla morte raccoglie ancora consensi ed affetto.

La sua figura pubblica è molto conosciuta, grazie al suo grande impegno umanitario che la portò in giro per il mondo per sensibilizzare su tematiche come l’HIV, le mine antiuomo e la povertà nel terzo mondo.

La sua vita privata è stata rivoltata sia in vita che dopo la morte, spesso facendo emergere aspetti non veri o esagerati a fini scandalistici.

I figli William ed Harry, che purtroppo si sono allontananti tra loro per motivi privati, hanno però fatto fronte comune contro le rivelazioni apparse nel libro autobiografico dell’ex amico di Diana, il cantante Elton John

Diana dormì per terra per non abbandonarlo

Lady Diana si sposò prestisimo, appena 20enne e dopo poco, nel 1982 e nel 1984 divenne madre dei due Principi William ed Harry.

Ciò per un’altra ragazza avrebbe potuto essere destabilizzante, ma lei invece trovò nella maternità lo scopo della sua vita.

Come più volte ricordato dai due figli, ora diventati uomini e padri anche loro, la loro mamma Diana era una forza della natura.

Sempre pronta ad infrangere le regole di corte solo per farli divertire e vivere come i bambini normali.

Ora emerge un altro episodio che cementa l’identità di Diana come madre devota e premurosa.

Come riporta anche huffingtonpost la famosa cantante Patty Boulange avrebbe raccontato al Mirror che in un’occasione Diana fu costretta adormire per terra in ospedale pur di non lsciare solo il figlio Harry ricoverato.

L’episodio risale al 1988, quando Harry di appena 3 anni fu ricoverato per essere operato ad un’ernia.

LA cantante Patty Boulange, nello stesso ospedale anche lei con suo figlio, conobbe dunque la Principessa e il suo grande amore di mamma:

“Ha scelto lei di dormire al suo fianco”

Racconta la Boulange infatti che Diana pur di non lasciare solo il suo piccolo bimbo si sdraiò per terra accanto al suo letto e solo dopo le infermiere le portarono un materasso per dormire.

“Era meravigliosa, così normale…questo amavo di lei”

Ecco un dolcissimo scatto che ritrae proprio Lady Diana con il piccolo Harry