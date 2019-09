Lady Diana, dopo 22 anni dalla sua tragica morte emergono ancora dei dettagli inquietanti sulla sua vita con il Principe Carlo. Ecco che cosa è successo tra loro

Da quando Lady Diana è morta in quel misterioso incidente d’auto, emergono dettagli terribili sulla vita passata con il Principe Carlo direttamente dai suoi amici e confidenti più cari.

Il rapporto con la Regina Elisabetta

Contrariamente a quanto si possa pensare, il rapporto tra la Principessa del popolo e la Regina Elisabetta si può considerare molto buono.

La Sovrana ha voluto fortemente il matrimonio di suo figlio, erede al trono, con questa donna che incarnava perfettamente la persona giusta per mandare avanti una Monarchia e per la nascita di bambini che potessero portare avanti tutto il Regno.

Andavano d’accordo, ma solo fino a quando la situazione non sfugge di mano con un figlio innamorato di Camilla Parker e una nuora che vuole scappare il più lontano possibile. Al contrario di quanto previsto dal protocollo, la Regina concede il divorzio ai due protagonisti della storia, proprio perché la situazione era diventata oramai incontrollabile.

Il rapporto tra loro si è poi rovinato, nel momento in cui la Principessa rilascia la famosa intervista alla Bbc rivelando tutti i retroscena del suo matrimonio e del tradimento del marito Principe Carlo.

La delusione per la vita con il Principe Carlo

Derek Deane era un confidente e grande amico di Diana, che per anni ha ascoltato i suoi segreti e le sue sofferenze. In una intervista esclusiva rilasciata al settimanale Oggi, racconta ogni minimo dettaglio del matrimonio con il Principe Carlo e dell’amore della Principessa per la danza.

Racconta che lei era delusa già prima del matrimonio e che sapeva benissimo della relazione del futuro marito con Camilla, sperando però che tutto andasse a scemare dopo l’evento:

“era delusa, diceva di aver sbagliato tutto. diceva che intorno a lei succedevano tante cose orribili”

Anni di sofferenza colmati solo dalla nascita dei suoi due bambini – oggi adulti – che le hanno reso la vita molto più bella e incantata. Ma il giorno del divorzio Diana sembrava come fosse un’altra persona: