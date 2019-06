Lady Diana, l’agghiacciante resa dei conti di Camilla Parker sciocca gli inglesi

Lady Diana, principessa indiscussa è ancora nei nostri cuori. Ma ora emerge l’agghiacciante resa dei conti di Camilla Parker che lascia gli inglesi senza parole

Il rapporto tra Lady Diana e Camilla Parker è ancora oggi al centro del gossip e dell’attualità, superando addirittura i continui conflitti tra Meghan Markle e Kate Middleton. Ma la resa dei conti porta tutto ad essere ancora più particolare.

Il pianto di Diana per Camilla

Quante lacrime ha versato la mamma di Harry e William per Camilla Parker? Secondo i racconti e le testimonianze, tantissime soprattutto perché lei ha sempre considerato l’amante del marito come una donna forte e senza paure.

Le due donne si sono sempre scontrate non solo per ottenere l‘attenzione di Carlo, ma anche per confermare il loro ruolo nel mondo e non farsi – forse – prendere in giro visto tutto quanto emerso.

Ma c’è stata una resa dei conti che ha fatto il giro del mondo, in pochissimo tempo.

La resa dei conti di Camilla Parker

E’ stato il Sun a raccontare – come scritto in una delle biografie – di come una sera, Diana, prese coraggio per affrontare la sua acerrima nemica per un testa a testa non proprio piacevole.

Lo scontro furioso forse tanto atteso da entrambe fu battuto durante una serata mondana, in una sala piena di persone: l’imbarazzo del Principe Carlo fu descritto come visibile e inarrestabile.

Diana era terrorizzata da Camilla, ma per una volta mise da parte la sua timidezza e si avvicinò a lei:

“scusami camilla se sono di ostacolo”

Ma Camilla, calma e decisa le rispose con tono ironico ma fermo:

“hai tutti gli uomini del mondo innamorati di te, due bellissimi bambini: ma cosa vuoi da me?”

La risposta della principessa gelò la sala, lasciando gli invitati senza parole: