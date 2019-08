Lady Diana “Vuole solo mettersi in mostra”: emersa la terribile umiliazione dopo il regalo al Principe Carlo

Mancano pochi giorni all’anniversario della morte di Lady Diana ed emergono alcuni retroscena della sua vita, molto pesanti. Come quel regalo che fece al Principe Carlo che non fu da lui accettato

Una vita e una morte strana quella di Lady Diana, dove ancora oggi dopo tanti anni emergono retroscena del suo matrimonio che lasciano senza parole.

Il matrimonio con il Principe Carlo

La Principessa del popolo è ancora oggi una delle donne più amate e più influenti, nonostante sia oramai andata via da moltissimi anni. Una vita travagliata sin da piccola, che poi sembra andare meglio con il matrimonio Reale diventando solo pura utopia.

Non ha vissuto bene quel matrimonio, dove l’amore sembrava essere solo da una parte in quanto una terza donna è sempre stata tra loro, oggi moglie del Principe Carlo.

Lei, la mamma di William e Harry, ha dovuto sopportare in silenzio tradimenti – umiliazioni e stress ma fino a quando non ha detto basta e si è tirata indietro. Prima della sua morte è riuscita a raccontare tutto ciò che negli anni aveva nascosto dentro le stanze del Palazzo, per poi andare via seppur restando nel cuore di tutti.

L’umiliazione per quel regalo fatto al Principe Carlo

Emerge una storia molto delicata da una parte ma che diventa terribile dall’altra. Un giorno la Principessa decide di fare un regalo a suo marito, dedicando tre minuti di esibizione con uno dei ballerini professionisti più celebri del momento – Wayne Sleep – ballando sulle note di Uptown Girl di Billy Joel.

Una esibizione che incanta tutto il pubblico presente in sala ma che inorridisce – al contrario il marito -. Come evidenziato dall’esperto della famiglia reale Richard Kay:

“per lui voleva solo mettersi in mostra, rimanendo totalmente indifferente a questo gesto”

Sottolineando che lei quella sera abbia ballato proprio per suo marito, mentre lui ha preferito umiliarla davanti a tutti non degnandola di uno sguardo o di un complimento.