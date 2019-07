Lady Diana sconvolta alla vista dei documenti del divorzio ‘Lo amo ancora’: il racconto dell’amico

Lady Diana è stata la Principessa di tutto il mondi, non solo dell’Inghilterra. La sua vita è un vero romanzo, ma solo adesso vengono alla luce determinati dettagli

Lady Diana ha avuto una vita più infelice di quanto si pensi. Tutte le donne vorrebbero i privilegi di una Principessa, ma prima di ogni cosa una vita fatta d’amore, passione e fedeltà. Purtroppo, con Carlo era un amore unilaterale che l’ha fatta soffrire tantissimo, soprattutto negli ultimi anni. Pare, infatti, che nonostante i tradimenti, Diana non aveva alcuna intenzione di divorziare, in qualche modo, voleva recuperare il suo matrimonio.

Lady Diana la terribile reazione alla notizia del divorzio

Un amico della principessa ha voluto rivelare, a distanza di anni dalla sua morte, la verità sulla sua storia con Carlo. I sudditi conoscono solo la verità di facciata, quella dei giornali. Ma la sofferenza vera di Diana, ha trovato sfogo solo nel privato.

La madre del principe Harry e del principe William quando ha saputo delle reali intenzioni del Principe Carlo, ovvero quello di separarsi da lei, ha avuto una reazione emotivamente davvero forte.

La coppia era stata sposata per 15 anni per poi divorziare, come ricordano tutti, nel 1996. Diana, dopo il divorzio, ha chiamato Nish Joshi, un medico olistico, per confidarsi con lui circa i suoi sentimenti.

Le dichiarazioni di un amico della Principessa

Joshi di recente ha raccontato al Daily Mail di quel giorno rivelando di quanta sofferenza stesse vivendo in quei giorni la Principessa:

“Ricordo quando ha ricevuto i documenti del divorzio da Carlo, mi ha chiamato in lacrime.”

Per rassicurarla, provò a dirle:

‘starai bene.’ “Poi, dopo un un po’ ha cercato di ricomporsi e ha detto: ‘Suppongo che 21 milioni di sterline non siano male per una ex bambinaia’, una frase carina.”

La rivelazione arriva dopo che l’astrologa di Diana, Debbie Frank, crede che non sia mai riuscita a superare Charles. La signora Frank ha rivelato che Diana ha amato Carlo “fino al giorno della sua morte” ed era desiderosa di sposarsi di nuovo con lui.

La signora Frank ha dichiarato al Daily Mail:

“Penso che amasse Charles fino alla sua morte.

Ha infine aggiunto:

“Non sto dicendo che lo desiderasse. Lei no. Penso che sia riuscita a scindere le cose.”

La verità può saperla solo Diana.