‘Li uccideva, era disgustoso’ Lady Diana schifata da William: il passatempo controverso del Principe

Il rapporto controverso tra Lady Diana e William è venuto alla luce soprattutto di recente. Il figlio della Principessa e la sua passione da brividi

Il rapporto tra la Lady Diana e William non è mai stato semplice. Tra i due ci sono diverse similitudini caratteriali e questi li ha visti spesso l’uno contro l’altro. In una recente biografia del giovane Principe sono emersi dettagli molto interessanti ed inediti circa alcuni divergenze tra madre e figlio.

Lady Diana contro William ‘Disgustoso ciò che faceva’

William amava e ama molto sua madre. Lady Diana però ha sempre avuto uno sguardo dolce ma anche molto severo riguardo l’educazione dei figli. Come riportato da Express UK, il redattore reale veterano Robert Jobson ha rivelato dei dettagli molto interessanti, relativi alla controversa figura del Principe William nel suo libro del 2006 intitolato “William’s Princess”.

In una parte del suo volume, Jobson sottolinea come una storica passione del Principe William sia in netto contrasto con gli altri aspetti del suo personaggio, che definisce “una massa di contraddizioni”.

Proprio questa particolare passione descritta da Jobson non era assolutamente accettata dalla madre di William, la Principessa Diana, che è stata costretta per molto tempo a calare la testa pur di evitare lo scontro con il figlio.

Secondo Jobson, tale hobby va in contrasto con la figura di giovane modello che il mondo ha sempre ammirato, quello che visita parchi di divertimento, che gioca a calcio. William è anche il ragazzo appassionato di cultura contemporanea e che si gode una pinta di birra con i suoi amici.

La disapprovazione di Lady Diana

Il controverso hobby, dal quale la Principessa Diana era a dir poco disgustata, è quello della caccia. Come scritto da Jobson, la mamma di William e Harry disapprovava i violenti inseguimenti incoraggiati dal Principe Carlo, che pensava in questo modo di spronare i figli a divertirsi con gli animali.

William, in particolare, adorava sparare: una passione che sua madre non avrebbe mai potuto riconciliare con la sua immagine di figlio sensibile quale Will sembrava fosse. William uccideva conigli e cervi già all’età di 11 anni!

Il piccolo George seguirà le orme del padre?

In base a ciò che è stato riportato da un articolo di Vanity Fair nel 2016, pare proprio che il piccolo George non sia il soggetto ideale per seguire le orme del padre nell’ambito della caccia.

All’epoca, l’autrice reale Katie Nicholl aveva, infatti, descritto i momenti in cui il piccolo visitava abitualmente la fattoria locale e si soffermava ad accarezzare i piccoli maialini e a sfamarli con delle bottiglie di latte.