‘Rapporti sulla biancheria di Lady Diana’ Principe Carlo, il retroscena vergognoso: la casa degli incontri messa all’asta

Lady Diana ha subito sulla sua pelle il dolore di un tradimento come quello avvenuto per anni tra Camilla Parker e il Principe Carlo

Nel Wiltshire, una contea dell’Inghilterra sud-occidentale nel capoluogo di Trowbridge, si trova una splendida casa padronale di campagna, frequentata negli anni da Lady Diana, dal Principe Carlo e da Camilla. Ovviamente, all’inizio, la Principessa scomparsa nel terribile incidente stradale, non ha

La dimora di Bolehyde Manor è stata ora messa in vendita per £ 3,7 milioni. Proprio lì pare che inizio il controverso triangolo amoroso tra la Principessa Diana, Carlo e l’attuale moglie Camilla Parker. I due hanno avuto rapporti proprio tra le lenzuola che avevano ospitato la povera Diana. Una cosa non proprio carina che sicuramente avrà fatto soffrire, non poco, la defunta Principessa.

La splendida casa di Bolehyde Manor

Bolehyde Manor, in origine, era la dimora di Camilla quando era ancora sposata con il suo primo marito, Andrew Parker Bowles. L’uomo, infatti, aveva acquistato il maniero nel 1973, dopo di che, nel 1986, se ne era sbarazzato, cedendolo per £ 600.000 al conte e alla contessa di Cairns.

L’enorme proprietà consta di ben otto camere da letto, splendidi giardini immersi in 70 acri di terreno, una piscina, un campo da tennis e vari terreni coltivabili.

Il triangolo amoroso nella casa in vendita

Nel frattempo, pare che per il Principe Carlo divenne solita la frequentazione della residenza. Sembra che fu lì che l’uomo mise in atto i primi corteggiamenti nei confronti di Lady Diana. Fu sempre lì, però, che Carlo ebbe i suoi incontri clandestini con Camilla, quando ancora era sposato con la Principessa.

Tra le mura di si venne a creare una sorta di triangolo amoroso, che culminò con il divorzio tra il principe Carlo e Lady Diana, ufficializzato il 28 agosto del 1996.

Carlo e Camilla avevano avuto una relazione ancor prima che l’erede al trono incontrasse e sposasse la Spencer nel 1981, dopo di che i due dichiararono sempre di ritenersi soltanto amici. Secondo le fonti, però, la dimora di campagna, che adesso è stata messa in vendita, sarebbe stata il luogo perfetto per i loro incontri clandestini.