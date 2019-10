Lady Diana, “Come hai osato farlo?”: emerge l’inaspettato racconto segreto del Principe William

Lady Diana è ancora viva nel ricordo di tutti, ma soprattutto dei suoi figli. Ora emerge un racconto privato di qualcosa che mai William avrebbe osato raccontare

Lady Diana non ci sarà più fisicamente ma è ancora molto presente nella vita di William e Harry, nei racconti e in quello che raccontano ai loro figli.

L’amore ‘soffocante’ di Lady Diana

Si sono sentiti molto liberi di raccontare tutto durante il docufilm Diana, Our Mother: Her Life and Legacy facendoci partecipi di tanti racconti inediti.

William non nega di aver sentito la presenza di sua madre durante il matrimonio:

“Sentivo davvero che lei era lì. E sai, ci sono stati momenti in cui ho guardato qualcuno o qualcosa per avere forza e ho davvero sentito che fosse lì per me”

Non a caso William e Harry raccontano constantemente della nonna ai loro figli, perché vogliono che sappia chi sia stata e tutto l’amore che avrebbe potuto dare loro.

I due principi ricordano di come lei “soffocasse” con il suo amore e rendesse la loro vita divertente, come quella di due bambini normali che non avrebbero dovuto pensare al protocollo se non da adulti.

L’inedito racconto segreto di William

Ora che è grande, adulto e padre di famiglia – William vorrebbe chiedere molte cose alla madre e vorrebbe avere tanti consigli. Ma andando indietro nel tempo ricorda qualcosa che lo aveva fatto vergognare tantissimo:

“come hai osato farmi questo?”

Quando erano piccoli lei si divertiva a vestire Harry e William con dei vestiti definiti bizzarri e abbinati:

“pantaloncini e scarpe lucide…”

Foto e clip che sono state divulgate anche sul web e fanno vergognare, nonché sorridere, i due principi. Una donna che in tutto e per tutto ha insegnato loro a vivere, sorridere ed essere sempre d’esempio – esattamente così come stanno facendo.