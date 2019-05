Lady Diana, ‘Quando l’ho vista sono rimasta stupita dalla sua…’: Carolyn Smith, un retroscena da brividi

È stata ospite oggi a Vieni da me Carolyn Smith, la regina della giuria di Ballando con le stelle ed ha parlato di Lady Diana rivelando un retroscena

Carolyn Smith è ormai un volto noto di “Ballando con le stelle“, da anni. Sempre rigida e severa, eppure sempre giusta ed imparziale, ha conquistato le platee venendo molto spesso anche criticata. Da “Vieni da me” ha svelato un interessante aneddoto della sua vita privata che riguarda Lady Diana.

Della Smith, infatti, conosciamo molto. Sappiamo ( sfortunatamente ) del cancro al seno che l’accompagna da parecchio ormai e di quanto sia una combattente nata.

Ma di sua madre? Non sapevamo praticamente nulla di certo, fino ad oggi. E invece, è uscito fuori un particolare davvero inaspettato. Pare, difatti, che la mamma di Carolyn abbia lavorato per la Regina Elisabetta II.

Il caffè di Lady Diana e Carolyn Smith

Grazie a questo incarico della madre, la Smith racconta che ha avuto modo di conoscere sia Sua Maestà in persona, sia, all’epoca, la biondissima Lady Diana dagli occhi color oceano.

“Ho conosciuta lady diana. una volta siamo anche andate a prendere un caffe’ assieme… e sono rimasta stupita. Era davvero una persona comune, come tutti noi”

Lady Diana non c’è più fisicamente, ma non è scomparsa. Le persone continuano a parlare di lei, continuano ad elogiarla per l’umiltà che l’ha sempre contraddistinta tra la stragrande maggioranza delle reali.

Carolyn Smith e il successo professionale

Carolyn ha anche parlato di tanti aneddoti della sua vita professionale e privata come quando, prima di cominciare la sua avventura nella giuria di Ballando, ha mandato a quel paese il segretario di Milly Carlucci che voleva proporle di entrare a far parte del programma di ballo più conosciuto della televisione.

Dopo aver raccontato questo simpatico aneddoto, la Smith ha anche detto che è in televisione grazie a sua suocera. Oggi Carolyn, oltre ad essere famosa in tutto il mondo come giudice di gare internazionali, è uno dei volti più amati del piccolo schermo, per merito al ruolo che ricopre da più di 11 anni nel programma di Milly Carlucci.