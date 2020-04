Si alza la gonna, Lady Diana in un video segreto: ‘Ha infranto il protocollo’ Il gesto per il figlio Harry

Si alza la gonna, Lady Diana in un video segreto: ‘Ha infranto...

L’amore di una madre non conosce confini. Lady Diana infranse il protocollo per Harry. Il gesto della Principessa del Popolo in un video inedito

E’ ancora oggi vivo l’ardente ricordo di Lady Diana, la Principessa del Popolo.

Una donna complessa, intrappolata in un matrimonio infelice costellato di tradimenti da ambedue le parti, umiliazioni, tenuto in piedi per il solo amore dei figli nati da quella relazione, il Principe Harry e il Principe William.

Lady D avrebbe fatto di tutto per loro, donna amorevole, sensibile e dal grande senso dell’umorismo. Pronta a tutto infranse anche il protocollo per il più piccolo dei suoi figli, le immagini del suo gesto sono diventate virali. Scopriamo maggiori dettagli.

Lady Diana infranse il protocollo per Harry

La storia ci racconta, che la Principessa del Galles non abbia mai visto di buon grado le regole del protocollo reale, a ricordarcelo un video diventato virale nelle ultime ore.

Lady Diana infranse il protocollo reale per amore del Principe Harry, perchè secondo quanto si evince dalle testate locali ‘per rendere felici i suoi ragazzi avrebbe fatto qualsiasi cosa’.

Nelle ultime ore è stato infatti diffuso sil web un video in cui l’ex moglie dei Principe Carlo, infranse le regole di corte per far felice Harry partecipando all’iconica ‘Corsa delle Mamme’ scalza sull’erba nel 1991, come vuole la tradizione della Wetherby School.