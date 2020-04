‘Aveva un progetto segreto’ Lady Diana, spunta la verità: l’eredità destinata a Meghan e Harry

Lady Diana, il progetto segreto della Principessa potrebbe presto diventare realtà. L’eredità inaspettata di Harry e Meghan

La bellissima Lady Diana era una Principessa molto amata dal suo popolo. La sua eleganza e la sua umiltà infatti l’hanno resa una Principessa diversa da tante altre, ma questo le è costato la vita. Prima di morire Lady D, voleva realizzare un progetto importante che le avrebbe cambiato la vita.

Ormai sono passati circa 22 anni dalla terribile tragedia che colpì l’Inghilterra, ovvero quando la bellissima Lady Diana perse la vita, in quello che si direbbe un incidente automobilistico. Nonostante siano passati tantissimi anni, la presenza della Principessa è sempre forte nella famiglia Reale tant’è che a distanza di anni, continuano ad emergere dettagli agghiaccianti sulla sua vita.

A svelare alcuni segreti della Principessa è proprio il maggiordomo Paul Burrel, che proprio alla fine del 2003 pubblicò un libro dal titolo Royal Duty. Nel libro infatti, l’ex maggiordomo avrebbe parlato di un desiderio della Principessa di cui nessuno, fino ad ora, ne era a conoscenza.

Il desiderio della Principessa

Secondo quanto pubblicato da Burrel, Lady D avrebbe pianificato di iniziare un’altra vita da un altra parte del mondo, in California. Un piano che avrebbe progettato prima di morire il 31 agosto del 1997. Ma questo non è l’unico segreto della Principessa, a quanto pare il maggiordomo avrebbe rivelato anche che Diana, avrebbe scelto in particolare l’ex residenza dell’attrice Julie Andrews.

A confermare il tutto anche un’intervista nel 2007 di Paul Burrel in cui avrebbe riportato alcuni pensieri della Principessa:

“Questa è la nostra nuova vita, non sarebbe meravigliosa? Pensa allo stile di vita dei ragazzi qui. Nessuno ti giudica in America, non esiste un sistema di classe, non c’è l’establishment”

In molti però hanno associato il desiderio della Principessa ai programmi di Harry e Meghan, sarà un caso? I due sembrano infatti che stiano seguendo proprio il desiderio di Diana, cioè quello di andare via e di ricominciare una nuova vita.