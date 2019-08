Lady Diana, “Non l’ha mai perdonata”: svelato il nome della sua grande ‘nemica’ a Palazzo

Lady Diana era circondata da nemici, ma c’è una donna che non viene quasi mai menzionata ed è stata una vera spina nel fianco per la Principessa. Di chi stiamo parlando?

Lady Diana non doveva combattere solo con i membri della famiglia Reale che tutti conosciamo, ma c’era una donna che non l’ha lasciata respirare sin dal primo momento.

Lo scandalo del tradimento del Principe Carlo

La vita della Principessa del Popolo non è stata facile, lo sappiamo bene tutti, così come la sua prematura morte ha lasciato un grande vuoto non solo alla sua famiglia ma anche al popolo.

Ora a pochi giorni dall’anniversario della sua morte, la sua intervista dove rivela al mondo di essere stata tradita per anni da Carlo con Camilla – sua attuale moglie e di tutto quello che ha dovuto subire, rimbombano ancora nelle nostre orecchie.

Ma in pochi sanno che c’era una donna a Palazzo che le ha reso la vita molto difficile, tanto da andare avanti con la sua ira persino dopo la morte.

La nemica di Diana Spencer

La sorella della Regina Elisabetta II, Principessa Margaret è una donna che da del filo da torcere a tutte le persone facenti parte della famiglia Reale.

Una donna dura, diretta e che non perdona qualsiasi tipologia di affronto e scandalo. Tra la Principessa del Galles e Margaret il rapporto era “finto”, sforzato e controllato perché in realtà non si potevano sopportare.

Il celebre autore britannico Craig Brown ha scritto una biografia della Regina, citando anche alcuni episodi molto particolari riportati successivamente da News.com.

Proprio Brown ha evidenziato di come per Margaret la confessione della Principessa fosse un vero atto di tradimento nei confronti della Corona:

“spiattellare i tuoi sentimenti al mondo senza preavviso…questo è tradimento”

Tanto che da quel momento non volle più sapere più nulla della madre di William e Harry:

“e ha fatto in modo che più nessuno le parlasse. Se vai contro margaret sei finito…è un tipo spietato”

Ma Brown ha anche rivelato un’altra cosa sconcertante:

“non l’ha mai perdonata, nemmeno dopo la sua morte improvvisa”

Durante il funerale non chinò la testa e: